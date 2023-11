La congresista Gladys Echaíz, de Renovación Popular, justificó su voto en abstención sobre la ley que prohíbe el matrimonio infantil. Según dijo, los casos en los que estas uniones sirven para ocultar violaciones sexuales son “la excepción”.

Al ser cuestionada por su postura ante la ley aprobada este 2 de noviembre por 103 votos a favor y 3 abstenciones, Echaíz cuestionó que se haya hecho pensando en casos que calificó como “excepciones” porque un violador “casi nunca” se casa con una menor de 14 años.

“Una menor de 18 años es una adolescente, no una menor de 14 años. Una menor de 18 años seguramente se habrá casado con un joven, su pareja, no lo sé, pero la excepción no hace la regla”, señaló ante la prensa.

Cuando se le advirtió que la posibilidad de que se autoricen matrimonios con menores de edad permitiría que se camuflen violaciones sexuales, insistió: “Esa es la excepción, no es la regla, pero hemos hecho como regla la excepción”.

La modificación al Código Civil que se aprobó en el pleno del Parlamento elimina la posibilidad de que jóvenes entre 14 y 18 años contraigan matrimonio, y anula los matrimonios entre menores de edad. Esto recibió 111 votos a favor y solo 3 abstenciones: José María Balcázar (Perú Bicentenario), Víctor Cutipa (no agrupado) y el de Echaíz.

“En algún momento he sido juez de menores, luego he sido fiscal civil y de familia. Por tanto, creo conocer un poquito el asunto y actualmente estamos caminando en posiciones casi contradictorias y totalmente opuestas con relación a los menores”, justificó la legisladora.

Gladys Echaíz concluyó asegurando que en el Perú se persiguen y se condenan prácticas como las que trató de normalizar Balcázar al comentar que hay docentes que tienen relaciones sexuales con sus alumnos menores de edad.

“Pero esta ley no impide una situación como tal, lo que impide es que manejemos el tema de la selección de personal de las escuelas, que evitemos que a los alumnos se les esté llevando material no adecuado para sus edades. Lo que impide eso es otro tipo de políticas preventivas y ser más duros con las penas de estas personas, y evita que vuelvan a las aulas cuando haya cumplido sus penas. ¿Qué tiene que ver eso con el matrimonio? Nada”, manifestó.