La diputada Graciela Chipana, de Juntos por el Perú, afronta un juicio por presunta discriminación en agravio de un niño de 3 años. (Foto: Congreso)
La diputada Graciela Chipana, de Juntos por el Perú, afronta un juicio por presunta discriminación en agravio de un niño de 3 años. (Foto: Congreso)
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

La diputada Graciela Chipana, de Juntos por el Perú, afronta un juicio por el presunto delito de discriminación agravada contra un niño de 3 años con trastorno del espectro autista (TEA), según reveló “Cuarto Poder” este domingo.

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