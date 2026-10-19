La Unión de Gremios expresó su respaldo a la aprobación del pedido de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y exhortó al Senado a priorizar las medidas destinadas a enfrentar la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

En un comunicado difundido este lunes, organizaciones como la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), Perucámaras y la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes pidieron que el procedimiento avance sin nuevas postergaciones.

“ La Unión de Gremios insta al Senado de la República a priorizar la aprobación de las facultades legislativas necesarias para fortalecer la seguridad ciudadana y hacer frente al fenómeno El Niño. Es fundamental avanzar, sin nuevas postergaciones, en dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas legales que le permitan enfrentar con eficacia a estos dos problemas que afectan a todos los peruanos ”, señala el pronunciamiento.

#Comunicado 📢 "Urge aprobar las facultades para fortalecer la seguridad ciudadana y enfretar El Fenómeno El Niño". https://t.co/YfUWGqn5kX — Asociación de Exportadores (@ADEX_PERU) October 19, 2026

Los gremios también se pronunciaron sobre las discrepancias surgidas durante el debate parlamentario y pidieron que estas sean resueltas mediante acuerdos, sin perder de vista la urgencia de atender ambos problemas.

“Las discrepancias deben resolverse mediante el diálogo y la búsqueda de consensos, poniendo siempre en primer lugar la vida y el bienestar de los peruanos. Tanto la lucha contra la delincuencia como la prevención de los efectos del fenómeno El Niño exigen decisiones oportunas. Cada retraso resta tiempo para actuar”, sostuvieron.

No obstante, las organizaciones empresariales remarcaron que la eventual delegación de facultades debe respetar los límites constitucionales y contar con mecanismos de control. En esa línea, señalaron que corresponde al Ejecutivo demostrar resultados concretos una vez que reciba las atribuciones solicitadas.

Finalmente, la Unión de Gremios sostuvo que la situación requiere responsabilidad política y decisiones oportunas para proteger a la población. “El interés nacional exige responsabilidad, acuerdos y acción. La protección de los peruanos debe ser la prioridad”, concluyó.

CCL expresa su rechazo

Mas temprano, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se pronunció mediante un comunicado en el que rechaza la conducta de senadores de oposición que se retiraron de la Comisión de Constitución impidiendo con ello continuar con el debate.

“La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresa su firme rechazo frente a la actuación de los representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras, cuyo retiro de la Comisión de Constitución del Senado impidió continuar con el debate y la votación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo”, sostuvo la CCL.

“El Perú no puede seguir siendo rehén de disputas políticas mientras la delincuencia cobra vidas y miles de familias enfrentan la amenaza del fenómeno El Niño”, agregó.