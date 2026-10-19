Los gremios pidieron la aprobación del pedido de facultades legislativas por parte del Ejecutivo. (Foto: Joel Alonzo @photo.gec)
Los gremios pidieron la aprobación del pedido de facultades legislativas por parte del Ejecutivo. (Foto: Joel Alonzo @photo.gec)
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Por Redacción EC

La Unión de Gremios expresó su respaldo a la aprobación del pedido de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y exhortó al Senado a priorizar las medidas destinadas a enfrentar la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

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