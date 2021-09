La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República incluyó en su agenda del próximo lunes 27 de setiembre la denuncia por agresión verbal contra el jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido.

Según la agenda de su primera sesión ordinaria, se evaluará el inicio de una indagación preliminar contra el primer ministro por la presunta vulneración al Código de Ética, en agravio de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País).

Semanas atrás, Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, detalló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

En la sesión de la Comisión de Ética, prevista para iniciarse a las 17:00 horas, también se evaluará una indagación contra Héctor Valer (Somos Perú-Partido Morado) por sus frases sexistas contra su colega Leslie Olivos Martínez (Fuerza Popular).

Agenda de la sesión de la Comisión de Ética para el lunes 27 de setiembre. (Foto: Congreso)

El pasado 8 de setiembre Valer Pinto cuestionó a José Ventura Ángel (Fuerza Popular) por defender a Olivos Martínez con la frase: “El caballero que acaba de defender a la mujer es conveniente que se ponga una falda entonces”.

Finalmente, se evaluará la misma medida contra el legislador Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular), quien fue acusado por el periodista Liubumir Fernández Fernández de haberle entregado un billete de 100 nuevos soles por una entrevista.

