La Comisión de Ética del Congreso de la República reprogramó la audiencia por la denuncia de la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) contra su colega Guido Bellido (Perú Libre) para el próximo lunes 6 de diciembre.

La medida se adoptó luego de que Chirinos Venegas enviara un oficio a la presidenta de dicho grupo de trabajo, Karol Paredes (Acción Popular), solicitando la reprogramación por el cambio del horario de la sesión.

En el documento, enviado el 25 de noviembre, Chirinos informó que iba a acudir a la audiencia si esta se realizaba a las 9 am., pero como se cambió la hora a las 4:00 pm. se le hizo imposible asistir por haber asumido compromisos con anterioridad.

En la sesión de este sábado también se llevaron a cabo dos audiencias de casos que involucran a Héctor Valer (Somos Perú). El primero referido a una denuncia presentada por José Cueto (Renovación Popular).

El almirante en retiro exigía que Valer Pinto se disculpara públicamente por afirmar que mantenía supuestos enlaces con Vladimiro Montesinos Torres y Óscar López Meneses, y que estaba inmerso en la corrupción.

“He estado más de 40 años en la Marina, me he ganado un nombre y no puedo permitir que se manche mi nombre, por más que esté equivocado”, dijo Cueto Aservi. En tanto, Valer negó haber difamado a su colega.

“Quiero solicitar a su despacho y a los miembros de la Comisión de Ética diferenciar entre la conducta ética con la conducta penal. Como el señor Aservi ha manifestado que yo cometido difamaciones, esto corresponde al ámbito penal. En consecuencia, solicito trasladar a la Fiscalía de la Nación este expediente”, expresó.

En tanto, la segunda denuncia involucra al propio Valer, acusado de haber agredido verbalmente a los parlamentarios Vivian Olivos Martínez y Héctor Ventura Ángel (ambos de Fuerza Popular) por la frase: “El caballero que acaba de defender a la mujer es conveniente que se ponga una falda”.

Al respecto, el legislador de Somos Perú cuestionó que Olivos utilice la mención a una sentencia judicial que recibió por falsificación de documentos para denunciarlo por sexismo.

