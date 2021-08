El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, adelantó que su grupo no le daría el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Guido Bellido, si no realiza los cambios de ministros solicitados.

En diálogo con Canal N, indicó que hasta el momento su bancada estaría optando por no otorgar el voto de confianza a Bellido Ugarte, aunque esperarán a escuchar su discurso este jueves ante el Pleno o que haya algún “cambio importante”.

“Estamos manteniendo nuestra posición hasta ahora, salvo que haya algún cambio importante o en el mensaje de mañana se vea otra cosa. Hasta ahora estamos por ese camino (no dar el voto de confianza), vamos a ver mañana si es que lo cambiamos de acuerdo a lo que exponga el primer ministro”, expresó.

No obstante, Montoya afirmó que de no prosperar el cambio de ministros que solicitaron, el camino que tomarán será la interpelación “uno por uno” hasta cumplir con la “cuota” que se han trazado. “Esa es una decisión ya tomada”, enfatizó.

Finalmente, Montoya refirió que en la reunión con el primer ministro, Guido Bellido, en el Congreso, se habló sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente y sobre los cambios en el equipo ministerial.

“Le dije que no podía pensar en tener una posición favorable nuestra si es que no hacía cambios que habíamos solicitado y que eso era necesario. Hablamos bastante sobre la necesidad o no de una Asamblea Constituyente versus la reforma ampliando la Constitución actual”, subrayó.

“Hemos mantenido posiciones discrepantes durante esta conversación, pero así es este negocio, hay que convencer y tratar de seguir hablando sobre el tema hasta lograr encontrar un punto, una luz”, agregó.

Como se recuerda, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, citó a los parlamentarios para una sesión del pleno del Legislativo para la presentación del primer ministro, Guido Bellido, en el debate del voto de investidura este jueves 26 a las 9:00 a.m.

A través de un documento suscrito por el oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira, se indica que la sesión contará con la participación de todo el Gabinete Ministerial “con el objeto de exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, según lo dispuesto en los artículos 130° de la Constitución Política del Perú”.

