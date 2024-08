El congresista Guido Bellido (Podemos Perú) -quien ingresó al Parlamento de la mano de Perú Libre- intentó justificar la decisión del prófugo Vladimir Cerrón de mantenerse en la clandestinidad e incluso lo comparó con la lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado.

En entrevista con RPP Noticias, justificó la decisión Cerrón de no entregarse a las autoridades para cumplir a condena de tres años y medio de prisión que se le dictó por el caso Aeródromo Wanka por considerar que es un “tema político”.

“Lo de Cerrón no es la primera, la anterior sentencia que le han dado ha quedado sin efecto. Esa sentencia está de más decir que le ha afectado política y laboralmente y ahora hay otra sentencia que se presume tendría motivación política más que un tema jurídico”, expresó.

“Es su decisión si se mantiene en la clandestinidad, así como en Venezuela. Creo que (María) Corina Machado ha decidido pasar a eso. En un tema político, cuando una persona ve que la justicia no está actuando correctamente y cree que lo están tomando por temas políticos, tiene esa posibilidad”, agregó.

En ese sentido, el exjefe del Gabinete Ministerial de Pedro Castillo indicó que si bien no dirá que es el “camino correcto”, remarcó que Cerrón Rojas tiene la plena libertad de “tomar sus decisiones”.

Declaraciones del congresista Guido Bellido sobre Vladimir Cerrón. (Video: RPP TV)

De otro lado, Bellido Ugarte justificó su decisión de integrarse a la bancada de Podemos Perú al señalar que un parlamentario sin bancada no puede priorizar ningún proyecto de ley ni participar en el pleno.

“Conversamos con Podemos y nos ha dado esa posibilidad de que no vamos a votar con ellos colegiadamente, no vamos a involucrarnos en los temas partidarios-políticos de la bancada y no nos van a condicionar nuestra votación”, acotó.