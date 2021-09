El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, sustentará ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2022 el próximo jueves 2 de setiembre.

De acuerdo a la convocatoria efectuada a través de un oficio dirigido por la presidenta del Parlamento Nacional, María del Carmen Alva (Acción Popular), la sesión se desarrollará desde las 9:00 horas.

De igual modo, en otro oficio también fue convocado el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke. Allí también se sustentarán los proyectos de Ley de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2022.

Dicho procedimiento parlamentario se da en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 81 del Reglamento del Congreso de la República.

Como se recuerda, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, el cual asciende a 197 mil 2 millones 269,014 soles.

Este presupuesto comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes al Gobierno Nacional (139 mil 879 millones 718,216 soles), los Gobiernos Regionales (35 mil 551 millones 634,966 soles) y los Gobiernos Locales (21 mil 570 millones 915,832 soles).

El presupuesto para el 2022 presentado se financia por recursos ordinarios (118 mil 798 millones 891,972 soles), recursos directamente recaudados (12 mil 137 millones 870,433 soles), recursos por operaciones oficiales de crédito (38 mil 54 millones 24,294 soles), donaciones y transferencias (230 millones 424,696 soles) y recursos determinados (27 mil 781 millones 57,619 soles).

La presentación de Guido Bellido en el Congreso se producirá en medio de las críticas por sus frases contra la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), quien reveló que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, señaló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

