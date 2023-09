El congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), contra quien se inició una investigación preliminar en el Ministerio Público por supuestos cobros de coimas en el caso “Los Operadores de la Reconstrucción”, acudió a la sede de la Fiscalía de la Nación.

Pocos minutos después de las 9 a.m., el parlamentario acudió acompañado por su abogado Ronald Atencio a la sede del Ministerio Público en la Av. Abancay e ingresó sin dar declaraciones a la prensa.

Su abogado, aseguró que su presencia ante el despacho de la Fiscalía de la Nación es para asegurar que colaborará con las investigaciones.

Guillermo Bermejo reiteró que es inocente y que colaborará con investigaciones tras acudir a Fiscalía de la Nación. (Canal N)

“Ayer se aperturó diligencias preliminares contra el congresista Bermejo. Ni bien tomamos conocimiento de esa notificación, nos estamos apersonando ante la fiscalía a efectos de ponernos a derecho y colaborar con los actos de investigación”, indicó Atencio.

Luego de una media hora aproximadamente, ambos se retiraron y Bermejo insistió en su inocencia en el caso “Los Operadores de la Reconstrucción”. Asimismo, aseguró que podrá demostrar que los dichos de un colaborador eficaz que lo implican son falsos.

“No temo absolutamente nada. No tendría por qué, no existe ningún audio, ningún chat que me involucre a mí directamente”, manifestó tras reiterar que se trata de un aspirante a colaborador eficaz que tiene que probar su testimonio con hechos y no con dichos.

“Lo dije hace diez días y lo vuelvo a decir ahora. Si alguien de mi entorno, alguien cercano, alguien que trabajó conmigo cometió estas acciones, que caiga todo el peso de la ley sobre ellos”, agregó Guillermo Bermejo.

El jueves 31 de agosto, el Ministerio Público informó que inició una investigación preliminar contra Bermejo Rojas por el caso “Los Operadores de la Reconstrucción”.

El Comercio pudo acceder al testimonio del colaborador eficaz CE-29-2023-Eficcop que dijo ante la fiscalía contra la corrupción en el poder que el congresista, a través de dos personas de su entorno, recibía un porcentaje de los contratos financiados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Incluso dio testimonio sobre un supuesto pago de US$40 mil por parte de su asesor en la sombra, Yul Valdivia, en agosto del 2022, como parte de un supuesto pago ilícito vinculado a una obra en el distrito de La Unión, en Piura

También mencionó otro pago de noviembre del 2021 por parte de un empresario, Elmer Macha Coronación, por un valor de S/100 mil.

Las investigaciones contra Guillermo Bermejo ahora están a cargo del despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debido al cargo de congresista que ostenta.