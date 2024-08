El congresista Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) fue designado presidente de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso el último lunes, a pesar de enfrentar un juicio por el presunto delito de afiliación terrorista, una investigación fiscal por supuesta obstaculización de la justicia y otros casos.

Ningún congresista de la comisión se opuso a la designación; por el contrario, fue aprobada por unanimidad con 14 votos.

Bermejo presidirá el grupo en el periodo legislativo 2024-2025. La vicepresidencia quedó a cargo de Jaime Quito (Bancada Socialista); y la secretaría, de Isaac Mita (Perú Libre). Con ello, la comisión está en manos de las bancadas parlamentarias de izquierda.

En la legislatura anterior, el grupo fue presidido por Ruth Luque, excompañera de bancada de Bermejo.

El congresista liderará las sesiones de trabajo los días martes desde las 16:00 horas. En paralelo a sus funciones, continuará enfrentando un juicio por presunta afiliación a Sendero Luminoso. El Ministerio Público solicita que se le condene a 20 años de cárcel.

A Bermejo se le acusa de haber visitado el Vraem en varias ocasiones en 2009 para reunirse con los líderes terroristas Víctor Quispe Palomino (camarada José) y Jorge Quispe Palomino (alias Raúl), con el fin de recibir adoctrinamiento político y entrenamiento en el uso de armas.

El caso lo persigue durante casi una década, y ha sido detenido en dos ocasiones, en 2015 y 2017. Aunque en 2017 fue absuelto, la Corte Suprema anuló esa decisión y ordenó un nuevo juicio, que comenzó en 2021, cuando ya era congresista electo de Perú Libre y cercano al expresidente Pedro Castillo.

El segundo juicio también resultó en su absolución en enero de 2022 por la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria de la CSNJPE. No obstante, la fiscalía apeló de nuevo ante la Corte Suprema, que anuló el juicio y ordenó un tercero.

El tercer juicio comenzó en agosto de 2023 y continúa hasta la fecha, ahora a cargo de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de la CSNJPE.

En tanto, en febrero pasado, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, bajo la dirección de la fiscal suprema adjunta Cecilia Hinojosa, decidió formalizar y continuar una investigación preparatoria contra Bermejo por la presunta comisión del delito de obstaculización de la justicia.

Según la disposición fiscal, se trata de un caso “complejo”, lo que extiende el plazo de la investigación preparatoria a ocho meses.

Por otro lado, en agosto de 2023, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) detuvo a un grupo de investigados, incluyendo a un asesor de Bermejo y exfuncionarios de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

El caso, conocido como ‘Los Operadores de la Reconstrucción’, investiga una organización criminal y colusión agravada por presuntos pagos ilícitos en obras del distrito de La Unión (Piura), por un valor de S/14.8 millones.

De esta investigación surgió la declaración de un colaborador eficaz que vinculó a Bermejo con supuestos sobornos, lo que llevó a la Fiscalía de la Nación a iniciar una investigación preliminar por tráfico de influencias agravado.

Agenda con cocaleros

El exviceministro del Interior Ricardo Valdes recordó que durante las elecciones generales del 2021, Bermejo organizó a las bases cocaleras para apoyar la candidatura de Pedro Castillo. Por ello, estimó que ahora podría favorecer a los cocaleros desde la comisión.

“En mérito a ese trabajo con las bases cocaleras es que él también consigue, a mi modo de ver, los votos de ese público, de ese caudal electoral cautivo. Ahora, desde su posición como presidente de la comisión, [...] podría buscar algún tipo de opción para que las comunidades que cultivan hoja de coca sean priorizadas para recibir créditos, cuando sabemos que el 90% de la hoja de coca va a la cocaína”, señaló.

En febrero del 2022, el congresista planteó reconocer las 19 cuencas cocaleras que hay en el país, incluyendo al Vraem, desde donde sale la mayor cantidad de hoja de coca que va al narcotráfico, como detalló El Comercio aquella vez.

Para ello, Bermejo planteó que la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) ponga en marcha un registro de productores de coca. Esa iniciativa aún no cuenta con dictamen. Permanece en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las drogas.

ESTE ES EL PROYECTO DE LEY DE BERMEJO SOBRE LA HOJA DE COCA:





Valdes agregó que Bermejo podría “generar un mecanismo nuevo para que los integrantes de una comunidad nativa o indígena puedan desarrollar otras actividades que, bajo otras circunstancias, serían ilegales”. Esto en referencia a actividades mineras que incumplan con las actuales exigencias técnicas, administrativas, sociales y ambientales.

En la legislatura anterior, la Comisión de Pueblos Andinos aprobó un dictamen que, por el contrario, propone adoptar medidas para la reducción progresiva del uso del mercurio en el procesamiento del oro en la minería artesanal y de pequeña escala. La propuesta responde a un proyecto de ley que aún está pendiente de dictamen en la Comisión de Energía y Minas.

Un total de 80 proyectos de ley fueron enviados a la Comisión de Pueblos Andinos durante la legislatura 2023-2024.

Bermejo asumirá la presidencia de ese grupo en un contexto en el que impulsa la inscripción de su propio partido, Voces del Pueblo, de cara a las elecciones generales del 2026.

Contratación de personal

La politóloga Katherine Zegarra destacó que desde la presidencia de la comisión, Bermejo “tiene la posibilidad de priorizar qué proyectos de ley se discutirán. No obstante, precisó: “Si bien ese poder es importante, también hay que tener en cuenta que existen candados. Se depende de los miembros titulares de la comisión. Ellos podrían no votar a favor o ausentarse para que no se discuta un proyecto de ley o un dictamen”.

Zegarra añadió que Bermejo también tendrá la facultad solicitar al Congreso la contratación de personal de su confianza para que labore en esa comisión.

Bermejo puede solicitar la contratación de asesores, técnicos y auxiliares. La planilla pública del Congreso muestra que esa comisión tiene siete trabajadores.

El Comercio reveló en el 2023 que Bermejo contrató en su despacho a un testigo que declaró a su favor en su juicio por presunta afiliación terrorista.

Respaldo de la bancada

Tras ser nombrado presidente de la comisión, Bermejo aseguró que el grupo atenderá “las demandas históricas de las comunidades”.

“Aquí no vamos a mirar colores políticos, acá vamos a trabajar en favor de estos pueblos”, dijo.

No fue posible contactarlo para la publicación de esta nota. En màs de una ocasión ha asegurado ser víctima de persecución política. En tanto, el vocero de su bancada, el congresista Roberto Sánchez, lo respaldó.

“Él ha rechazado las acusaciones fiscales y está sometido y allanado a las diligencias, dando cuenta de su probidad. No tiene ningún impedimento para limitarlo a ocupar una responsabilidad. En los últimos tres años no ha tenido la oportunidad. No es nada absolutamente irregular e ilegal”, dijo en diálogo con El Comercio.

Sánchez aseguró que la bancada será “cuidadosa con cada acción de trabajo parlamentario en la comisión”.