El jueves por la noche, el congresista Guillermo Bermejo participó en una reunión de las juventudes de Perú Libre. Allí dijo: “Como ustedes saben, hay un proceso de vacancia en camino. Primero, el partido ha hecho bien, ha puesto el gabinete Bellido. Si no les gusta el gabinete Bellido, le negarán la confianza e inmediatamente presentaremos otro. Si no les gusta ese, chau Congreso”.

En conversación con este Diario, el parlamentario Guillermo Bermejo señaló que su frase era en un contexto de “evaluación de escenarios basado en lo que dice la propia Constitución”. Indicó que el partido no ha tomado la decisión de buscar la denegatoria de confianza de dos gabinetes, sino que la expresión se dio en el marco de un conversatorio con militantes de su partido.

“Esto lo dije en este marco. Hay un plan golpista de la derecha que es evidente, del sector de Fujimori, de Montoya, de López Aliaga, están claros con la vacancia presidencial [de Pedro Castillo]. Yo he llegado a la reunión de jóvenes invitado como ponente, y lo que encontré fue a este grupo que pide la vacancia presidencial intentando meterse a la fuerza para golpear a nuestra gente. Si no aparece la policía, eso acaba mal”, sostiene.

Sobre los miedos legítimos que genera la posibilidad de un cierre del Congreso por el daño a las instituciones y la democracia, Bermejo indicó que “no es [una situación] que hemos buscado nosotros. ¿Cuándo se ha visto en la historia del Perú que al primer gabinete presentado ya le quieran denegar la confianza con esas formas tan amenazantes como lo hace la derecha en el país? Nunca”.

Para él, “lo que corresponde por el bien del país es que le den el apoyo al Gabinete Bellido”. Señala que el Ejecutivo ha logrado resolver conflictos sociales, y “está demostrando que no solo las inversiones no se van del país, sino que además están pagando sus deudas tributarias”.

Rechazan palabras de Bermejo

Los comentarios no han caído bien en la mayoría de fuerzas políticas. Alex Paredes, congresista de Perú Libre, señaló que esa no era la posición institucional de “los 37 congresistas, sino habría un pronunciamiento suscrito por el vocero titular y los alternos”.

“Es una declaración absolutamente personal”, complementó e indicó que en este momento la prioridad es mantener un clima de confianza para poder lograr el voto de confianza. Aún así, Paredes considera que Bermejo tiene la libertad de opinar.

En el mismo sentido se había manifestado la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, quien sostuvo que “no hay ese ánimo de ninguna manera (de cerrar el Congreso). Queremos trabajar en democracia, respetando el Estado de derecho y a los grupos como es el Parlamento, como es el Poder Judicial, como es el poder electoral y el Poder Ejecutivo. En democracia nos tenemos que respetar”, en declaraciones a Canal N.

En tanto, la parlamentaria Ruth Luque, vocera de la bancada aliada Juntos por el Perú, indicó que toma estas declaraciones como una posición personal de Bermejo. “Sin embargo, así como rechazamos indicios de vacancias o censuras para ahondar la inestabilidad y debilitar la democracia, de la misma forma expresiones de este tipo son inaceptables”, explicó Luque.

“Necesitamos fortalecer la gobernabilidad (...) Necesitamos ser prudentes, prudencia para no generar indicios de posibles vacancias, para no amenazar que se va a censurar ministro por ministro, para no ser irresponsable con el tema de las vacunas, prudencia para dar la garantizar la estabilidad que necesitamos y poner por delante las necesidades del país”, señaló la parlamentaria de Juntos por el Perú en tono de llamada de atención.

Este viernes, el primer ministro Guido Bellido sostuvo reuniones con los voceros de Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú. Sus representantes resaltaron el contraste entre la frase de Bermejo y el tono que se mantuvo en la reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Son declaraciones irresponsables. Creo que ni en público ni en privado se puede pretender una actitud de esa naturaleza. Hablar de disolver el Congreso, de vacancias presidenciales... ya hemos tenido una experiencia negativa en los últimos dos años. Hay que asumir con mayor seriedad el rol político que nos ha dado el voto popular”, señaló Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso.

Eduardo Salhuana, vocero de APP, dijo que pidieron que Pedro Castillo hable con las bancadas. (Foto: GEC)

“Lo tomo como un acto de total y absoluta irresponsabilidad (...) Uno se pregunta para qué postuló a este Congreso si quiere ser el Caballo de Troya que explota por dentro. Además, también me da pena porque hay congresistas de Perú Libre que son de gran talante democrático, con los que puedes discrepar pero conducir dentro de un debate democrático”, indicó Carlos Anderson, vocero alterno de Podemos Perú, a título personal.

“Además, es contradictorio tratar de tender puentes con el Congreso de la República y por otro lado miembros del partido que dan cuerpo a la teoría del complot por el cual este gabinete ha sido diseñado ex profeso para no dar un voto de confianza”, agregó Anderson.

Tanto Salhuana como Anderson indicaron que le indicaron a Bellido que este era un tema que generaba incomodidad. El primero indicó que Bellido le dijo que no estaba de acuerdo con las declaraciones de Bermejo, y que iba a comunicar este malestar al presidente Pedro Castillo. Allí mismo, Salhuana le pidió que el propio presidente participe de una ronda de conversaciones con las fuerzas políticas para reducir la inestabilidad política. “La respuesta fue positiva, lo notamos dialogante, con ganas de escuchar”, dijo el parlamemtario.

“Es una declaración irresponsable, deplorable, porque si ese personaje pensaba así, él mismo no respeta a su bancada. Hay que considerar que la mayoría de congresistas son nuevos y tienen una gran responsabilidad para representar a sus regiones”, dijo José Arriola, vocero alterno de Acción Popular.

Él considera que Bermejo debería ir a la Comisión de Ética, pues si no se detiene ese tipo de reacciones, “todo el tiempo va a seguir en lo mismo”. Arriola también considera que esta actitud contradice a los intentos que están haciendo algunos miembros del gabinete, como los diálogos con el primer ministro o las iniciativas del ministro de Economía, Pedro Francke, para calmar los mercados.

Guillermo Bermejo visitó Palacio de Gobierno (Foto: El Comercio)

En tanto, José Jerí, vocero de la bancada Somos Perú-Partido Morado, rechazó los comentarios pues aumentan las tensiones y distraen la agenda prioritaria que debería ser atender la crisis del país. “Hacemos un último llamado a la reflexión y que el dialogo, así sea forzado, continúe”, indicó.

En un tono más crítico, Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, señaló que: “Un país sin Parlamento es una dictadura. Lo que están diciendo es que quieren una dictadura”. “Dentro de todo lo malo que hacen, lo único bueno que han hecho es decir lo que quieren hacer, y desde la campaña. Esto forma parte de su campaña, por eso es peligroso”, complementó.

Además, Montoya considera que el Gabinete Bellido ha sido puesto para generar enfrentamiento con el Congreso. Indicó que el caso de Bermejo debería ser enviado a la Comisión de Ética, pues un legislador debería defender los fueros del Congreso.

En tanto, el vocero de la bancada de Avanza País, José Williams, enfatizó que las declaraciones de Guillermo Bermejo causan “problemas y fricción” en la población porque buscan “provocar” y quizás tendrían “una intención detrás”.

“Estamos nosotros en eso (el voto de confianza), tenemos que conversar y es prematuro decir (algo) acerca de eso”, remarcó en declaraciones a la prensa. “Una agenda diferente a lo que quiere la población es hacerle año a aquellas personas que votaron por Perú Libre. La gente dentro de poco ya comienza a pedir trabajo, alimentos, vivir tranquilos, vacunas, salud, educación, eso es lo más importante y sobre esas cosas hemos hablado con el primer ministro”, exclamó.

Los voceros de Fuerza Popular no contestaron los pedidos de entrevista para esta nota. Aún así, hoy por la mañana emitieron un comunicado en el que señalaron que rechazan “la intentona golpista del Gobierno al pretender una disolución del Congreso de la República buscando forzar dos denegatorias consecutivas de confianza a gabinetes ministeriales”.





Mira aquí el pronunciamiento de Guillermo Bermejo:

