Un colaborador eficaz aseguró que el congresista Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) pactó su absolución en el caso que afronta por presunta afiliación al terrorismo en el 2022, reveló ‘Panorama’.

Según el dominical, el legislador se reunió con el juez Andrés Arturo Churampi Garibaldi, quien lo absolvió en su caso por terrorismo, en un café sin nombre ubicado en la avenida Caminos del Inca, en Surco.

“(…) el magistrado lo ayudaría en su proceso (...) siendo el resultado final la absolución del delito de afiliación al terrorismo en segunda instancia”, señaló el testigo protegido signado con el código 11-2024.

Según ese testimonio, en la reunión “se acercó el congresista con el abogado (Ronald) Atencio, se sentaron y conversaron sobre su caso por espacio de unos dos minutos manifestándole el magistrado que le apoyaría en su caso”.

LEE MÁS: TC rechaza habeas corpus de Guillermo Bermejo para anular juicio oral por afiliación a organización terrorista

Al respecto, el abogado de Guillermo Bermejo, Ronald Atencio, dijo que es la primera vez que él y su patrocinado escuchan hablar sobre el colaborador eficaz 11-2024, que los acusa directamente.

“No tengo ningún tipo de conocimiento de esa declaración, no nos han notificado no sabemos contexto. Es la primera vez (que escucha sobre ese colaborador)”, manifestó.

Contactos irregulares

Según el dominical, el nuevo colaborador de la justicia contra Bermejo lo conoce perfectamente, pues perteneció a su círculo íntimo.

Declaró que Lenin Romero, presidente del Comité de Disciplina de Voces del Pueblo, fue quien hizo posible el contacto entre Bermejo y el juez Andrés Churampi, miembro de la sala que en 2022 absolvió al congresista en su caso por terrorismo.

LEE MÁS: Revelan vínculo entre el congresista Guillermo Bermejo y un fiscal del Eficcop

“Tengo conocimiento que Guillermo Bermejo Rojas, por intermedio de su asesor ligado a su partido político el abogado, Lennin Romero Casavilca, lo presentó al abogado de nombre Raúl, creo que su apellido es Martínez”, narró.

El tal Raúl Martínez se reunió con Bermejo y una comitiva en el restaurante campestre Rinconcito Ayacuchano, en Huachipa. Allí el legislador recibió la buena nueva: hacerle el contacto irregular con el magistrado Andrés Churampi.

“Manifestó que tenía llegada directa a uno de los jueces del colegiado que estaban investigando al congresista Guillermo Bermejo Rojas por el delito de afiliación al terrorismo y pactaron tener una reunión con el magistrado que estaba llevando el caso del congresista”, detalló.

Churampi, era el presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Lima, que tenía a su cargo el caso. El magistrado había venido de Ayacucho y su instancia absolvió al parlamentario por insuficiencia de pruebas.

Entre los testigos más potentes de la fiscalía estuvo el coronel PNP Max Anhuamán Centeno, el exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) que ha investigado y vigilado a Bermejo desde hace casi 20 años.

“Celebraron en la casa Guillermo Bermejo donde se encontraba Raúl Martínez, Ronald Darwin Atencio Sotomayor, Raúl Noblecilla y Jaime Jara Aguirre, donde señalaban que ahora sí están listos para el partido Político ‘Voces del Pueblo’ y está listo como candidato a la Presidencia de dicho partido”, relató el testigo.

Niegan acusación

El abogado Ronald Atencio dice estar indignado con el colaborador eficaz 11-2024. “Se lo digo rotundamente, jamás he participado con el magistrado que indica”, aseveró al dominical.

Por su parte, el juez Andrés Churampi, rechazó la denuncia. “Rechazo totalmente, totalmente, señorita. No conozco a ninguna de esas personas, nunca me he reunido con ellos, no los he visto. Veo que tratan de hacerme daño, me causa extrañeza la declaración de esta colaboración”, enfatizó.