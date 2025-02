Un aspirante a colaborador eficaz afirmó ante la fiscalía que el congresista Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) recibió pagos de un alcalde a cambio de gestionar la inclusión de obras para su municipalidad en la Ley de Presupuesto del año 2022. Así lo reveló un reportaje del dominical Panorama.

Se trata del colaborador de clave CE 11-2024. Es el mismo que también declaró, de acuerdo con lo informado por el mismo dominical la semana previa, sobre el supuesto pacto del legislador con un juez que lo absolvió en su juicio por terrorismo.

El reportaje señala que, en agosto del 2021, Guillermo Bermejo visitó al distrito de Huacha, en la provincia de Chupaca, Junín, donde fue declarado “visitante ilustre” por el alcalde Jaime Cueva

Sin embargo, de acuerdo con lo declarado por el colaborador, la visita en realidad se debió a que el alcalde requería mayor presupuesto para obras y el legislador, por entonces de la bancada oficialista de Perú Libre, iba a ayudar a conseguirlo mediante la entrega de dinero.

Guillermo Bermejo, su asesor parlamentario Jaime Jara (izquierda) y Yul Valdivia, considerado asesor en la sombra del legislador (derecha).

Según la delación, los pedidos y las entregas de dinero fueron gestionadas por Yul Valdivia, señalado como un antiguo amigo del congresista; mientras que este recibí el dinero a través de Jaime Jara, un trabajador de su despacho.

Ambos personajes también están involucrados en el caso ‘Operadores de la Reconstrucción’. Allí se indaga una presunta trama de corrupción similiar, la cual involucra al mismo legislador.

“Valdivia fue al despacho del congresista Guillermo Bermejo a la semana del retorno del viaje y le dice al señor Jaime Jara que por favor le haga acordar al señor Bermejo que tiene en compromiso con Huachac”, declaró el colaborador.

“Jaime Jara le pregunta qué tipo de compromiso, a lo que responde Yul que le hizo entrega de la suma de S/40,000 aproximadamente al congresista Guillermo Bermejo (...) para que le ayude a la inclusión con un proyecto de obras para la Municipalidad de Huachac en la ley de presupuesto del año 2022″, añadió.

El colaborador sostuvo que Valdivia estaba fastidiado porque Bermejo no cumplía con su palabra, pero que el legislador le replicó -a través de Jara- que “si quiere un avance realmente, Yul Valdivia tiene que seguir apoyando económicamente, señalando que tanto escándalo por S/40,000, si esos proyectos son de millones (...) Si quería que se incluya en la Ley de Presupuesto, tenía que aportar más dinero”.

Luego de esto, añadió que comenzaron a a darse una serie de cinco entregas de dinero, que se realizaban en lugares cercanos al despacho del parlamentario.

De acuerdo con el testimonio, la primera fue entre septiembre y octubre del 2021: "Guillermo Bermejo le dijo (a Jaime Jara) que Yul Valdivia está abajo, que le entregará un sobre con dinero para el proyecto de Huachac (...) La primera entrega de dinero fue en un restaurante-chifa”.

En ese lugar, Valdivia “le entregó un sobre de manilla tamaño A4 con dinero" y “le dijo a Jaime Jara que le entregue el sobre con dinero al congresista Guillermo Bermejo”. Finalmente, el trabajador vuelve a la oficina del legislador, donde “le hace entrega del sobre que contenía el dinero”.

Siempre según el colaborador, las siguientes entregas fueron en un estacionamiento, nuevamente a través de sobres manilas y mediante Yul Valdivia y Jaime Jara.

“Yul Valdivia le dice a Jaime Jara que le diga al ´compa´, refiriéndose al congresista Guillermo Bermejo, que acelere con los proyectos, que está pasando el tiempo (...) Le entrega el sobre de manila tamaño A4 que contenía el encargo que era dinero, se despiden, y Jaime Jara se dirige a la oficina del congresista Guillermo Bermejo y le hace entrega en sus manos del sobre con dinero".

Por último, la quinta entrega habría sido en la primera semana de octubre del 2021, en una juguería cercana al despacho del congresista. Luego, sostuvo el colaborador, Jara le dio el dinero a Guillermo Bermejo dentro de su vehículo.

El 25 de octubre, el alcalde Jaime Cueva y Yul Valdivia registran una visita en conjunto al Congreso. De acuerdo con el delator, ese día “el alcalde le llevó regalos que eran quesos y artesanías que le entregó al congresista y se quedaron en la oficina por unos 10 a 15 minutos”.

Finalmente, el gobierno de Pedro Castillo -quien era cercano al legislador Guillermo Bermejo- incluyó dos obras en el distrito de Huachac dentro del Decreto de Urgencia 102.

Según el dominical, el legislador se ha negado a recibirlos pese a tener conocimiento de la existencia de las declaraciones del colaborador. No obstante, cuando Jaime Cueva y Yul Valdivia fueron detenidos en el 2023 por el caso ‘Operadores de la Reconstrucción, negó estar involucrado en actos de corrupción.

“Yo no tengo absolutamente nada. No tengo por qué. ¿Sabes por qué, porque no existe ningún chat, no existe ningún audio que me involucre a mí directamente, no es cierto?”, dijo por entonces. “Si alguien de mi entorno, cercano, trabajó conmigo ha cometido este tipo de acciones, que le caiga todo el peso de la ley sobre ellos”.

Por otro lado, el colaborador también afirmó que “en varias oportunidades Jaime Jara le envió dinero a Guillermo Bermejo (...) durante su estancia en Venezuela”, así como que “trabajaba ‘recurseándose’ en referencia a buscar alcaldes de diferentes municipalidades del país” durante la época en que laboró con las exlegisladoras Nancy Obregón y Elsa Malpartida.