La Comisión de Ética del Congreso evaluará el pedido de la bancada de Avanza País para que investigue de oficio al congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) por marcar asistencia en la sesión del Pleno de este miércoles pese a que actualmente se encuentra en Junín.

A través de un oficio enviado a la presidenta de dicho grupo de trabajo, Karol Paredes (Acción Popular), Avanza País expresó su preocupación por la actitud del parlamentario en Junín y de Silvana Robles Araujo, también integrante de la bancada oficialista.

“En ese sentido, solicitamos iniciar una investigación de oficio, a fin de analizar si los citados congresistas, al haber realizado una actividad de proselitismo político, de manera simultánea con la sesión del Pleno del Congreso, habrían vulnerado lo dispuesto por el Código de Ética Parlamentaria y el Reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria, que disponen que los congresistas tienen el deber de participar en las sesiones del Pleno y actuar con neutralidad y absoluta imparcialidad en el desempeño de sus funciones”, detalló.

Oficio enviado por la bancada de Avanza País a la Comisión de Ética Parlamentaria. (Foto: Congreso)

Como se recuerda, Guillermo Bermejo fue cuestionado por diversos congresistas por haber marcado asistencia en la sesión del pleno del Congreso de este miércoles 29, pese a que estaba liderando un mitin a favor de la Asamblea Constituyente en Junín.

El hecho fue criticado por los legisladores Norma Yarrow (Avanza País) y Jorge Montoya (Renovación Popular), quienes coincidieron en que el tema debe investigarse y aplicarse una sanción.

“Exhorto a la Comisión de Ética a que inmediatamente sea citado, ha marcado asistencia mientras hacía proselitismo a favor de la junta de firmas para la Asamblea Constituyente, lo cual es gravísimo”, afirmó Yarrow.

“Si es que ha hecho eso, hay sanciones en el Congreso por presentar información falsa, cuando no se está presente se le descuenta el día, si uno no está presente tiene que pedir licencia, no se puede ausentar ni figurar de que se está y que no se encuentre. El Congreso tiene que actuar de oficio, la Mesa Directiva tiene que actuar de oficio ante una situación así”, refirió Montoya.

