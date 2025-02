A pesar de que el Ministerio Público formuló acusación en contra de los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido por presunta afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso, en el Parlamento su situación sigue igual. La bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo ha decidido respaldar al primero, mientras que Podemos Perú aún no define el futuro del ex primer ministro castillista.

La fiscalía ha solicitado 20 años de prisión en contra de ambos congresistas y, en una segunda acusación, siete años y seis meses de cárcel por presunta obstrucción a la justicia. Los dos ingresaron al Poder Legislativo bajo el símbolo de Perú Libre. En el caso también está incluido el prófugo ex gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón y otras ocho personas.

Según informó El Comercio, el Ministerio Público ha presentado 56 elementos de convicción en contra de los parlamentarios y Cerrón Rojas, entre los que figuran declaraciones de testigos protegidos, colaboradores eficaces, informes policiales, entre otros.

Una de las declaraciones incluidas fue la del testigo con clave TDT-2021-08, quien refirió que el cabecilla de Sendero Luminoso en el Vraem, Víctor Quispe Palomino, ‘José’, le solicitó a Bobby Villarroel Medina ‘Sacha’ “fortalecer los trabajos políticos en base a su cercanía con Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Guillermo Bermejo, ya que estos tenían ideología comunista que era internacional”.

Y, de acuerdo con el testigo, ‘José’ también le mencionó “la importancia de la captura del poder bajo la estrategia de la vía política y que eso debería llevarse paralelo a la parte militar”. “Y por eso era importante el partido Perú Libre dentro de la estrategia del Frente Unido Democrático del Perú”, complementó.

El respaldo en la izquierda

La congresista Nieves Limachi (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) refirió que su bancada “respalda” a Bermejo, al ser consultada sobre si este debía dejar el grupo parlamentario mientras aclara su situación legal.

En comunicación con este Diario, Limachi contó que Bermejo ya ha dado sus descargos y que les ha dicho que la fiscalía solo tiene en su contra “declaraciones de colaboradores, pero nada que compruebe lo que estos dicen”.

“Él ha negado la acusación, ha indicado que solo son dichos y que no hay ninguna prueba concreta [...] Nosotros estamos respaldando al compañero hasta que se demuestre lo contrario”, subrayó.

A su turno, el parlamentario Víctor Cutipa Ccama (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) dijo que “se debe respetar el principio constitucional de la presunción de inocencia” de Bermejo.

El portavoz de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Roberto Sánchez, afirmó que su bancada “apela a una correcta investigación que respete el debido proceso y los derechos que le asisten” a Bermejo. Añadió que el acusado por afiliación al terrorismo “seguirá” en sus funciones y siendo integrante de su agrupación parlamentaria.

“Toda denuncia o presunta denuncia debe investigarse de manera correcta, basada en evidencias y guardando observancia del debido proceso. En ese sentido, observando el comportamiento coherente del congresista Bermejo, no dudamos que esta situación varíe, hasta cuando las investigaciones en curso culminen, como corresponde, sin ojerizas políticas y sin persecución judicial apelando a un correcto ejercicio de sus derechos”, manifestó a El Comercio.

Podemos aún no define una postura

El secretario general de Podemos Perú, José Luna Morales, indicó que la bancada de su partido aún no ha tomado una decisión sobre el futuro de Bellido, quien se incorporó en agosto del año pasado. Añadió que este jueves, la agrupación sostendrá una reunión y que ahí definirían una posición colectiva respecto a la acusación fiscal en contra del ex jefe de Gabinete Ministerial.

Luna Morales, regidor de la Municipalidad de Lima, evitó responder si tenía una postura personal sobre la situación de Bellido.

En breve comunicación con El Comercio, la congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú) confirmó que este jueves se abordará el futuro del ex primer ministro en la reunión de su bancada.

“No tengo ninguna postura aún, tengo que informarme bien sobre esta grave acusación”, expresó.

El punto de vista

El director del Centro de Investigación en Opinión Pública de la Universidad de Piura (UDEP), Fernando Huamán, criticó el blindaje de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo a favor de Bermejo, al sostener que “si hay un punto no negociable, seas de derecha o izquierda, es el rechazo total al terrorismo” y a sus nexos.

En diálogo con este Diario, Huamán refirió que la agrupación pudo separar temporalmente a Bermejo, mientras se resolvía la acusación en su contra.

“De esta manera, podían enviar el mensaje de que está respetando su presunción de inocencia, pero para preservar la institucionalidad de la bancada y del Congreso, lo separan”, dijo.

Huamán indicó que la decisión de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo ha priorizado “sus intereses”, porque si Bermejo se retiraba con los parlamentarios de su agrupación, el partido de Roberto Sánchez podía quedarse sin bancada.

“Una acusación fiscal no es una sentencia, pero sí es un tema grave. Y una medida cautelar con la separación temporal era una forma simbólica de mostrar su rechazo a todo aquello que huela a Sendero Luminoso”, remarcó.

Sobre la situación de Bellido en Podemos Perú, Huamán dijo que la decisión que adopte el partido de José Luna Gálvez dependerá del nivel de mediatización de la acusación en contra del ex primer ministro.

No obstante, explicó que Podemos Perú intenta posicionarse en un centro pragmático no ideologizado y que esto conllevaría a que marque distancia de cualquier vinculación a Sendero Luminoso.

“Si este tema le termina generando un pasivo político de cara a las elecciones de 2026, el partido de Luna puede estar más predispuesto a marcar distancia de Bellido”, acotó.

Una posición similar tuvo el analista político Luis Benavente, quien sostuvo que el ex jefe de Gabinete Ministerial, al no ser militante de Podemos Perú, se encuentra en una posición delicada. Agregó que esta condición hace más sencillo que el partido de Luna Gálvez realice un deslinde de él.

“Yo creo que ellos van a evaluar la conveniencia de hacer un deslinde para no comprometerse. Bellido debería pedir apartarse de la bancada hasta que quede clara su situación. Un pedido fiscal de 20 años de prisión es un paso importante y largo, que compromete a cualquier persona. Bellido no es de Podemos Perú, entró a esa bancada para no estar solo. Fue un error de Podemos acogerlo”, subrayó.

En comunicación con El Comercio, Benavente también dijo que “el blindaje” de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo a favor de Bermejo tiene como trasfondo “mantener la formación de esa bancada”.

“En esa bancada, Bermejo es pieza clave, hay un interés de mantener la bancada, sabemos que en el Congreso la mayoría de los grupos tiene el mínimo de miembros y pueden perder los beneficios que el sistema de poder en el Congreso les da a los grupos parlamentarios”, indicó. Benavente remarcó que la acusación fiscal en contra de Bermejo y Bellido “es grave” y puede comprometer a sus bancadas.