Por ejemplo, el secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, descartó que su partido vaya a respaldar una moción de destitución en contra de Adrianzén, tras su interpelación. Agregó que si bien existen ciertas diferencias con el primer ministro, ve en él “madurez política, pericia, responsabilidad y sensatez”.

“No, está descartado que por parte de APP se apoye una censura, toda vez que reconocemos en el primer ministro actitudes y atributos importantes. Es una persona bastante abierta a escuchar y a resolver problemas”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Valdez, expresidente del Congreso complementario, también refirió que el problema de inseguridad en el país no solo es del gobierno de Dina Boluarte, sino también del sistema de administración de justicia y de la sociedad civil organizada.

“No podemos responsabilizar a una sola persona, el gobierno tendría que convocar a una mesa de trabajo para dar políticas más eficaces. Espero que esto pueda darse pronto más allá de los intereses o revanchas políticas de algunos sectores”, expresó.

“El país requiere estabilidad”

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular indicaron que no ven un escenario de censura en contra de Adrianzén. Agregaron que, tras la convocatoria a elecciones generales para abril del próximo año, el país “requiere entrar a una etapa de estabilidad y predictibilidad” y que una eventual destitución del primer ministro va en contra de ello.

“Se apoyó la censura a Juan José Santiváñez del Ministerio del Interior, porque era inevitable, pero vamos a ser muy cuidadosos con las herramientas de control. No deben ser sobre utilizadas”, manifestaron las mismas fuentes.

La moción de interpelación a Adrianzén fue presentada por el congresista Edward Málaga (en la actualidad no agrupado) el 20 de marzo último. Y a inicios de abril, tras el llamado a elecciones generales, se interpusieron cuatro mociones en contra de igual número de ministros [ver recuadro].

Desde el fujimorismo indicaron a este Diario que en los próximos días tendrán una reunión de Comité Político y ahí decidirán si respaldan o no estas mociones. Agregaron que a priori sí ven necesario que el titular de Salud, César Vásquez, acuda al pleno a explicar las medidas adoptadas por su sector ante la crisis provocada por la empresa Medifarma.

La referida compañía reconoció que no cumplió con su propio protocolo de producción en el lote N°2123624 de suero fisiológico, que hasta inicios de abril ha generado la muerte de cuatro pacientes, entre ellos una bebé de un año y dos meses.

A su turno, el portavoz de Honor y Democracia, Jorge Montoya, consideró que “la crisis de inseguridad no tiene responsabilidad política de nadie”, porque es “un hecho que ha existido” y que ha ido creciendo poco a poco. “Hay una responsabilidad global, porque se permitió la entrada de migrantes sin ningún control y ese ha sido el punto de quiebre, nuestros criminales no eran tan violentos”, expresó.

En declaraciones a El Comercio, Montoya remarcó, a título personal, que él no respaldará una moción de censura en contra del jefe de Gabinete Ministerial.

Una postura similar tuvo el congresista Luis Aragón (Acción Popular), quien refirió que “no es conveniente” que el país ingrese a “una vorágine” como la que se dio durante el gobierno de Pedro Castillo, donde hubo un enfrentamiento entre el Parlamento y el Ejecutivo. En ese sentido, se mostró en contra de una eventual moción de censura en contra de Adrianzén.

“Yo creo que ya habiéndose censurado a Santiváñez como ministro del Interior, a la fecha no es prudente una censura al primer ministro. Pero Adrianzén debe venir al Congreso a explicar cuál es la matriz en la lucha en contra del crimen organizado y la inseguridad. Las cifras preocupan”, manifestó a este Diario.

Por su parte, el portavoz de Somos Perú, Héctor Valer, dijo que espera que el jefe del Gabinete Ministerial explique al país el plan de lucha contra la criminalidad y, además, responda sobre los cuestionamientos que pesan sobre la presidenta Boluarte. “Si no responde claramente a las inquietudes de los congresistas, sí podría escalar la censura”, acotó.

Este Diario intentó comunicarse con el portavoz de Avanza País, José Williams Zapata, pero su oficina de prensa refirió que no iba a pronunciarse sobre el tema.

La izquierda sí respalda una destitución

Desde las bancadas de izquierda en el Congreso- entre ellas Perú Libre, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Bloque Democrático Popular y Bancada Socialista- sí dejaron abierta la opción de una eventual censura en contra del primer ministro, luego de que se presente ante el pleno el miércoles.

“Sí, estaríamos de acuerdo con la censura. [Adrianzén] también es responsable político de la inseguridad”, manifestó el portavoz del perulibrismo, Flavio Cruz.

El vocero de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Roberto Sánchez, consideró que la gestión de Adrianzén “ya está reprobada”.

“No tiene ideas ni profesionales con compromiso social, entonces es sumamente difícil que su camino no sea otro que la censura. Desde la bancada, la postura se asumirá luego de escucharlo, pero la desesperanza que nos llega desde los pueblos forma parte de nuestra postura inicial”, refirió en comunicación con este Diario.

Sánchez sostuvo que la administración de Adrianzén “no viene brindado los planes adecuados para mejorar la vida de los peruanos”. Y puso como ejemplo que graves problemas de inseguridad y “la deficiente y mortal provisión de los servicios públicos, como en la salud” y la intoxicación grave de escolares.

La parlamentaria Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) afirmó que la interpelación representa “un momento” para que el primer ministro responda políticamente “por varios problemas de fondo” del gobierno en los programas sociales, educación, salud y seguridad.

“Que establezca si la lógica de su gobierno es que los ministros digan sandeces o cosas inapropiadas o si se van a concentra en resolver. Este es un Gabinete absolutamente deteriorado, no hay nada positivo que rescatar [...] Y los ministros solo aparecen cuando hay problemas, falta una rendición de cuentas”, dijo.

El congresista Jaime Quito (Bancada Socialista) señaló que no espera nada de la presentación del primer ministro en el Parlamento y adelantó que respaldará una moción de censura, si esta se presenta.

“En la realidad y los hemos vemos que la seguridad, la salud y los programas de alimentación para los niños no funcionan. Lo único que espero es que se retire y pueda renunciar con todo su Gabinete”, acotó.

La Junta Portavoces del Congreso, que sesionó la tarde del lunes, acordó que la interpelación a Adrianzén será el miércoles a partir de las 3 p.m. y que el tiempo de debate, tras la exposición de la alta autoridad del gobierno será de dos horas.

Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que primer ministro no evalúa, al cierre de esta nota, presentar una cuestión de confianza el miércoles en el Congreso.

“Si me pregunta si lo voy a hacer o no, no lo hemos evaluado”, dijo Adrianzén el último viernes.

El jefe del Gabinete Ministerial estaba citado a la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso el lunes, pero no acudió. Por medio de una carta, indicó que tenía compromisos agendados con antelación a la citación.

Más información

Tras una nueva sesión del llamado “cuarto de guerra”, la presidenta Boluarte afirmó que existen “sectores mezquinos” que eligen “alimentar el miedo y buscar caos y réditos políticos” ante el incremento de la criminalidad. Calificó esa actitud como “traición a la patria”.

“Mientras el Gobierno trabaja incansablemente en devolver la tranquilidad a las calles, hay sectores mezquinos que prefieren cerrar los ojos, que eligen alimentar el miedo antes que sumar fuerzas. No buscan soluciones, buscan caos. No buscan justicia, buscan réditos políticos, mezquinamente utilizan la situación delicada en el tema de la criminalidad del país para subirse a su pedestal político. Eso es mezquino, eso es traición a la patria”, manifestó.