Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, dijo que ve como una oportunidad para “levantar todas las inquietudes” el que tenga que responder la interpelación que fue aprobada en el pleno del Congreso.

“Yo en primer lugar la tengo que ver como una oportunidad en la que yo llegaré al Congreso y de la manera más transparente y sincera, me dirigiré a la representación nacional para levantar todas las inquietudes que se me han formulado”, comentó desde Cusco este jueves.

El pleno el Congreso aprobó por mayoría la moción de interpelación que impulso Edward Málaga contra Adrianzén y que recibió el respaldo de diversas bancadas.

Adrianzén destacó que el pliego interpelatorio tiene 43 preguntas que se dividen en otras más. “Suman casi 150 preguntas”, resaltó.

El primer ministro reiteró que la Constitución y el Reglamento del Congreso consideran herramientas como la cuestión de confianza para que el Ejecutivo pueda utilizarlas, aunque precisó que no han sido evaluadas.

“No descartamos poder utilizarlas tampoco. Eso es algo que está permitido legalmente. Si me pregunta si lo voy a hacer o no, no lo hemos evaluado”, manifestó.

Gustavo Adrianzén será interpelado por el pleno del Congreso el próximo 9 de abril.