Congresistas de diferentes bancadas criticaron al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por haber acusado al Perú de estar “copando” islas que según él son territorio de su país, a pesar que el Parlamento peruano y el Ejecutivo aprobaron la ley para la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto en ese lugar.

“El presidente de Colombia, Gustavo Petro, como todo comunista y exguerrillero, pretende legitimarse ante su población, creando un conflicto donde no existe y yo llamo la atención a los ciudadanos y hermanos colombianos que no se dejen sorprender y no seguir el juego de este señor que hoy pretende lavarse la cara frente a la alta desaprobación", comentó Alejandro Muñante de Renovación Popular ante la prensa.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

#EnVivo



Alejandro Muñante, congresista: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, como todo comunista y exguerrillero, pretende legitimarse ante su población, creando un conflicto donde no existe



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/N0YPjqFQth — Canal N (@canalN_) August 5, 2025

El parlamentario llamó a la calma y dijo espera que las relaciones diplomáticas prevalezcan. “Por supuesto es una cortina de humo. Nosotros que conocemos sabemos perfectamente la situación en la que se encuentra y llamaría mas bien la atención al Gobierno”, dijo para solicitar mayor presencia del Estado en esta isla.

A su turno, Héctor Ventura de Fuerza Popular dijo en su cuenta de X que Petro busca “abrir un frente diplomático inexistente” y reiteró que el Perú tiene total soberanía sobre la Isla Santa Rosa.

El Pdt. de Colombia intenta abrir un frente diplomático inexistente. Perú tiene total soberanía sobre la Isla Santa Rosa. Petro, fiel a su perfil radical y nulo respeto democrático, pretende no respetar la institucionalidad diplomática. Bien Cancilleria en responder con firmeza. https://t.co/AoHMdwZUSS — Héctor Ventura Angel (@hventuracongre) August 5, 2025

“Petro, fiel a su perfil radical y nulo respeto democrático, pretende no respetar la institucionalidad diplomática. Bien Cancillería en responder con firmeza”, destacó en alusión al pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Otro congresista en pronunciarse fue José Cueto, de Honor y Democracia, quien rechazó por redes sociales lo manifestado por Gustavo Petro.

Presidente @petrogustavo, como militar y congresista peruano, rechazo categóricamente sus infundadas afirmaciones que intentan cuestionar nuestra soberanía en la frontera amazónica.



De conformidad con el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro, la isla… pic.twitter.com/xGqrHXjlwk — José Cueto (@JoseCuetoAservi) August 5, 2025

"Es lamentable que un jefe de Estado fabrique disputas limítrofes inexistentes para desviar la atención de su alta desaprobación popular y de los graves problemas internos de su gobierno", comentó.

Guido Bellido, de Podemos Perú, se sumó a las críticas contra el mandatario de Colombia y calificó sus dicho como “provocaciones”, ante lo cual pidió que haya presencia de militares en la mencionada isla, y que el canciller Elmer Schialer sea convocado al Congreso.

Rechazo categórico a declaraciones irresponsables.

¡Basta de provocaciones Gustavo Petro! Trasladar la Batalla de Boyacá a Leticia por supuestas invasiones peruanas es un insulto a nuestra historia. Perú defenderá su soberanía y no tolerará ninguna provocación. No es la primera… https://t.co/NxiIa8BNAy — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) August 5, 2025

“Mientras Dina Boluarte hace tours por todo el mundo, pretenden agraviar nuestra soberanía. Con o sin ella, el pueblo peruano defenderá la patria como siempre lo ha hecho”, destacó el congresista.

Waldemar Cerrón minimiza declaraciones de Gustavo Petro

De otro lado, el segundo vicepresidente del Poder Legislativo, Waldemar Cerrón (Perú Libre) trató de minimizar el incidente y dijo que “hay que dejarlo a un lado” y fomentar la unidad pese a las acusaciones de Gustavo Petro.

“Sería, podría. Hay que dejarlo a un lado. Aquí hablamos de cosas concretas. Pensemos en la unión latinoamericana, pensemos en la soberanía , en nuestro estado plurinacional y multicultural”, respondió ante la prensa.

Cuando se le consultó si sus dichos respondían a un intento de no “pelear entre izquierdas”, Cerrón Rojas respondió: “Para qué vamos a pelear si no hay necesidad. Más bien hay que unirnos y no fomentar la pelea”.