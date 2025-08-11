Congresistas de diversas bancadas rechazaron la colocación de una bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa, en pleno territorio peruano, en el marco del impasse originado por el presidente de ese país, Gustavo Petro, quien desconoce la soberanía peruana en una isla.

El presidente del Parlamento, José Jerí (Somos Perú), indicó que la Comisión de Relaciones Exteriores de ese poder del Estado es el primer espacio para abordar el tema y el pleno podría adoptar otro tipo de “acción complementaria”.

Mencionó que si bien todas las instituciones del Perú se encuentran alineadas en la defensa de la soberanía nacional, se debe “mantener la calma” y no caer en ningún tipo de provocaciones.

“Entiendo que en los próximos días se instala Relaciones Exteriores, que es el primer espacio donde vamos a tocar ese tema y si no convence o hay algunos temas que necesitan algún otro tipo de manifestación seguramente en el pleno que vamos a convocar para el día jueves se va a poder ver algún tipo de acción complementaria”, expresó a los periodistas.

“Lo que tenemos que transmitir a la ciudadanía es que como país estamos todas las instituciones alineadas con la defensa de la soberanía nacional y mantener la calma y no caer en ningún tipo de provocación de una persona que sigue delirando, nada más”, agregó.

Por su parte, el congresista José Williams (Avanza País) consideró el hecho como “lamentable” y deslizó la posibilidad de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pretende solucionar un problema personal y político, y a la vez, un problema de la naturaleza misma.

“Es lamentable. Debe haber alguna persona desubicada que ha hecho tal cosa. Creo que es un asunto del señor Petro, que pretende solucionar un problema personal y político, y también un problema de la naturaleza misma”, manifestó.

“Se está quedando sin agua el lado de Leticia, es un proceso que tiene el río, y Leticia está en la margen izquierda del río Amazonas, aguas abajo. Iquitos igual. En Iquitos vemos que ya no se embarca en el malecón, ahora hay mucha tierra al frente, casi un kilómetro. Lo mismo está sucediendo en Leticia”, añadió.

A su vez, el legislador Alejandro Cavero (Avanza País) calificó de una “afrenta” la colocación de una bandera colombiana en territorio peruano y dijo que nuestro país está dispuesto a defender su soberanía “con sudor, con lágrimas y con sangre”.

“Decirle muy claramente al señor Petro que no se pase de la raya. El Perú tiene que responder firme y contundentemente, los colombianos no solamente violentan nuestro espacio aéreo, sino colocan su bandera en territorio nacional, eso evidentemente es una afrenta, una agresión que el Perú no puede permitir”, subrayó.

“Decirle bien clarito al señor Petro, que pare, que no se le ocurra cruzar el Rubicón porque va a encontrarse con un pueblo que está dispuesto a defender su soberanía con sudor, con lágrimas y con sangre”, sentenció.