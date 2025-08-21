El Congreso de la República volvió a declarar persona non grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por pretender desconocer la soberanía peruana en el distrito Santa Rosa de Loreto.

Por 54 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones el pleno dio luz verde a la Moción de Orden del Día 18549 que reitera la declaratoria contra Petro Urrego, por sus declaraciones y actos que atentan contra la soberanía territorial del Perú.

La moción “exhorta al Ministerio de Relaciones a emitir una nota diplomática oficial comunicando la presente decisión al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional, por la cual se reitera la Moción de Orden del Día 5607 de fecha 14 de febrero de 2023, de conformidad con los considerandos de la presente moción”.

Además, expresa el “respaldo absoluto” del Congreso a la Presidencia del Perú, a la Cancillería, las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional (PNP) en las acciones orientadas a defender la integridad territorial y la soberanía nacional, particularmente en la zona de la triple frontera.

El congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) sostuvo que es necesario presentar esta moción “porque esta situación continúa”. “Hoy (el presidente de Colombia Gustavo Petro) ha vuelto a insultar al país en una actividad interna en su país”, expresó.

Semanas atrás, el presidente de Colombia acusó al Gobierno de Perú de haber “copado” un territorio colombiano en la Amazonía y de haber violado el Protocolo de Río de Janeiro con el que se puso fin a la guerra de los dos países entre 1932 y 1933.

En medio de la controversia, el precandidato presidencial de este país, Daniel Quintero, difundió en sus redes sociales el video donde se le ve izando la bandera de Colombia en la isla peruana Santa Rosa de Loreto.

“Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia“, es el mensaje con el cual acompaña el video.

Además, los topógrafos colombianos Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López fueron detenidos en la localidad fronteriza de Santa Rosa, cuando realizaban mediciones de terreno sin contar con autorización ni permisos migratorios.

Este jueves 21 el Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Loreto dictó un año y cinco meses de prisión suspendida contra ambos, y dispuso su expulsión inmediata del territorio peruano, tras hallarlos responsables del delito de violación de la soberanía nacional.

Segunda declaratoria

Se trata de la segunda declaratoria de personan no grata contra Gustavo Petro. En febrero del 2023 se aprobó la primera por comparar con “nazis” a los efectivos de la PNP, a raíz de las muertes registradas durante las protestas sociales contra la mandataria Dina Boluarte.

En aquella oportunidad, Petro Urrego afirmó que los policías peruanos “marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Ante ello, con 72 votos a favor, 29 en contra y 7 abstenciones, el Congreso aprobó la moción que también impide a Gustavo Petro ingresar en territorio peruano.