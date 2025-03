El coronel en situación en retiro de la Policía Nacional (PNP) Harvey Colchado aseguró que en la actualidad existe “abuso de poder” desde el Gobierno en la institución y que por esta situación, ningún efectivo asumirá una investigación por delitos de corrupción.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, afirmó que existe el temor de que los policías sufran las mismas consecuencias que él padeció por investigar a la presidenta Dina Boluarte, a su hermano Nicanor y otros altos funcionarios.

“Estamos presenciando un abuso de poder en la PNP que nunca se ha visto. ¿Sabe lo que va a pasar? Ningún policía va a querer hacer una investigación por corrupción porque les va a terminar pasando lo que me ha sucedido a mí”, expresó.

Harvey Colchado también dijo que la publicación de la torta del allanamiento a la casa de la mandataria, en su estado de WhatsApp, fue utilizado como excusa para recibir una sanción de rigor y luego ser pasado al retiro.

Influencia de Nicanor Boluarte

Colchado también reveló que la entonces ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, lo contactó poco tiempo después de asumir el cargo, en diciembre del 2022, para solicitarle información sobre presuntos actos de corrupción en su sector.

“A través de una amistad en común me buscó –yo era el coordinador- y muy preocupada quería limpiar el Ministerio de Vivienda y me dijo: ‘El Ministerio de Vivienda es donde estuvo Geiner Alvarado y ha habido muchos casos de corrupción como el tema de Marka Group, del Fondo Mivivienda. Acá se maneja presupuesto, quiero saber sobre los chinos, sobre Sedapal, sus obras, qué funcionarios están siendo investigados para sacarlos de alguna forma. Quiero hacer una buena gestión’”, narró.

LEE MÁS: Exasistente de Dina Boluarte afirma en audio que su operación a la nariz fue estética y que retuvo su historia clínica

Detalló que en otra reunión la propia titular de Vivienda le pidió información sobre el entonces presidente de Sedapal, Héctor Piscoya Vera, quien supuestamente había sido impuesto en el cargo por el hermano de la mandataria.

“Es evidente que Nicanor Boluarte tiene mucha injerencia en el Gobierno, y es por eso que su hermana, la presidenta, se ha expuesto al reunirse con el general (Carlos) Morán, un testigo directo en las investigaciones”, manifestó.

LEE MÁS: Aspirante a colaborador eficaz implica a Dina Boluarte en presunta colusión

“También ha expuesto a su abogado defensor Mateo Castañeda y ha ordenado pases al retiro sin cumplir los requisitos, todo con el fin de proteger a su hermano”, agregó.

Asimismo, contó que en otra ocasión Nicanor Boluarte le solicitó ayuda para abordar un supuesto caso de corrupción dentro de la PNP en Cajamarca. En aquella conversación refirió que el hermano de Dina Boluarte le expresó que no ocupaba ningún cargo porque se encontraba “prohibido” por ley.

El caso Vladimir Cerrón

Harvey Colchado indicó que un miembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) le reveló los nombres de los altos funcionarios que estarían protegiendo al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pero que no estaba autorizado a mencionarlos.

Explicó que dentro de la institución de inteligencia existió “fuga de información” en dos ocasiones y que la presidenta Dina Boluarte no tiene la intención de que Cerrón Rojas sea capturado debido a que fue tesorera del partido en las elecciones del 2021, que ganó Pedro Castillo.

“Me indicó (quiénes son), pero no me autoriza a dar el nombre. Sí me dijo que estaba entre ellos la actual presidenta de la república. Me dijo que sobre ella todos se regían sobre fuga de información, porque tenían que darle cuenta a ella”, aseveró.

Colchado también dijo que el funcionario de la DINI le mencionó que hubo cinco intentos para detener a Vladimir Cerrón, pero la filtración de información en los altos mandos de la PNP lo impidió. Incluso mencionó entre los presuntos responsables al teniente general PNP Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía.

Explicó pese a la información que indicaba que Vladimir Cerrón se escondió en el condominio Mikonos, no se tomaron medidas efectivas para su captura.

“Tenía información de que Vladimir Cerrón sí estuvo en el condominio Mikonos, a pesar de que el jefe del Estado Mayor de la Policía, general Óscar Arriola, lo ha negado”, acotó.

Cuestiona a Santiváñez

El excoronel mencionó que desde que se creó la Diviac, en el 2016, en las investigaciones a organizaciones criminales dedicadas a usurpación, extorsiones y corrupción, donde estaban vinculados policías, era “casi recurrente” la presencia de Juan José Santiváñez, actual ministro del Interior, como abogado.

“Es hora de que el Congreso tome las medidas y pueda él dejar de ser ministro, censurarlo. Lamentablemente miren cómo crece la delincuencia. Sus estrategias son con una mirada de abogado. Él no es un experto para combatir el crimen, es un experto para defender al criminal, porque él ha defendido como abogado”, subrayó.