El vocero de la bancada de Somos Perú, Héctor Valer, informó sobre el inicio de un proceso disciplinario interno contra el presidente de la República, José Jerí, quien recordó que pidió licencia como militante del partido político. Esto, tras el reportaje sobre una reunión no registrada oficialmente entre el mandatario con un empresario chino el pasado 26 de diciembre en un chifa de San Borja.

En entrevista con RPP, Valer justificó la decisión señalando la necesidad de "ejecutar lo que nuestro reglamento de la bancada del Congreso de la República nos obliga" para que el jefe de Estado explique su presencia en dicho local.

En respuesta, el presidente José Jerí aseguró tener la "conciencia tranquila" y descartó cualquier irregularidad, además de minimizar el anuncio del proceso disciplinario de Somos Perú. “Creo que (lo del proceso disciplinario) lo dijo el premier de seis días, Héctor Valer, o cinco días”, dijo para luego recordar su condición partidaria. “Ya he mandado mi licencia al partido; en consecuencia, tengo licencia con la bancada; es un tema de interpretación”.

El legislador calificó el establecimiento como "muy sospechoso" y advirtió que la situación "se parece a las oficinas de Sarratea“, en alusión a reuniones extraoficiales de gestiones pasadas investigadas por presuntos actos ilícitos.

“La explicación que ha dado el presidente de la República no tiene transparencia toda vez de que no se sabe si ese chifa tiene una puerta de acceso a los a los pisos superiores en la que funcionan las otras empresas”, dijo Valer.

Según el reportaje de Punto Final, Jerí acudió al chifa cubierto con una capucha para evitar ser identificado. Ante este escenario, Valer expresó su preocupación por posibles lobbies en el sector energético y sugirió que el Ministerio Público debe investigar si el presidente accedió a oficinas de empresas chinas ubicadas en los pisos superiores del edificio.

”La presencia del presidente de la República con una indumentaria camuflada nos llama poderosamente la atención al haber mantenido una conversación sobre materia eléctrica y, ojalá, no otros temas".

Finalmente, el vocero Héctor Valer enfatizó que esta conducta personal "mancha la imagen del partido Somos Perú" en pleno contexto electoral. “No puede de ninguna manera el partido y los gobernadores regionales y los alcaldes y la bancada quedarse al margen”.