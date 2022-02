Conforme a los criterios de Saber más

Perú Libre anunció que no le otorgará el voto de confianza al Gabinete Valer luego de llevar a cabo una Asamblea Nacional Extraordinaria. Mediante un comunicado en sus redes sociales, la agrupación política señaló que su rechazo al titular de la Presidencia del Consejo de Ministro (PCM) se debe a “su naturaleza derechista, reaccionaria, antipopular, incompatible con los intereses del pueblo”. El partido también exigió la salida de Dina Boluarte y Betssy Chávez, titulares de las carteras de Desarrollo e Inclusión y Trabajo, respectivamente.

En la misma línea se pronunciaron los congresistas Guido Bellido y Bernardo Quito en diálogo con El Comercio. Para ambos, la decisión de Perú Libre fue tomada-principalmente- por la postura política y los comentarios que hizo Valer durante los tiempos de campaña electoral. Los parlamentarios indicaron que las denuncias sobre violencia contra la mujer y colusión que pesan sobre el titular de la PCM no fueron factores determinantes para tomar la decisión.

“Nosotros hemos valorado -en primer lugar- el tema político, cuál es la postura que tiene el señor, que es lo determinante. Luego los diferentes comportamientos que ha tenido, algunos los ha negado, un montón de cosas, hay un problema complicado. Para nosotros pesa más cómo se ha venido conduciendo y qué postura tiene”, declaró Bellido.

“En campaña lo teníamos bastante identificado al señor y después de toda la información que tenemos, sabemos que es una persona que - de ninguna manera -puede conducir un gabinete del profesor Castillo. Hace algunos meses, decía palabras fuera de contexto, eso implica que en un mes no puede cambiar de postura […] Es como si en vez de ponerlo a él, hubiesen puesto al general Montoya de presidente del Consejo de Ministros. Consideramos esta designación como una falta de respeto a la población que lo eligió. Rechazamos a la bancada promovida por Guillermo Bermejo”, agregó.

A la consulta sobre si esta situación se parece a la que él mismo vivió hace algunos meses, cuando su designación como jefe del Gabinete también fue bastante cuestionada, Bellido respondió: “Una cosa es que te cuestione el partido, en mi caso no fui cuestionado por la gente de Perú Libre ni por nuestros electores. Es normal que la oposición cuestione”.

Bellido aseguró que no sabía que que el mandatario Pedro Castillo Terrones había escogido a Héctor Valer, pese a haberse reunido con él en Palacio la noche anterior a la juramentación del nuevo Gabinete.

Sobre Boluarte y Chávez dijo: “Ellas estaban [en el gabinete] por representación de la población y por el partido en el que han estado. Si ya no están, por qué razón estarían ahí [en el gabinete]. Ella usaron el nombre del partido para integrar el gabinete”.

Sobre las protestas anunciadas para los próximos días, el extitular de la PCM dijo que estás son promovidas por “el sector de los caviares porque les han retirado de los ministerios que tenían. Ellos siempre son así, mientras que les des de comer ahí están a tu lado, y si no se van al otro lado”.

En tanto, el congresista Quito dijo: “Las denuncias son temas que se toman en cuenta, pero me parece una doble moral de parte de los medios de comunicación el hecho de simplemente señalar ello. Consideramos que la designación de Valer es una apuesta al neoliberalismo, lo mismo pasa con Graham, que es la expresión de ello. Les puede gustar a la gente de la derecha, pero de ninguna manera señala un camino a solucionar los problemas del país”

Pronunciamiento de congresistas mujeres

Por otro lado, Norma Yarrow y Lady Camones, quienes junto a otras 30 parlamentarias firmaron un documento en el que rechazaron la designación de Valer debido a las denuncias de violencia, indicaron que esta elección del presidente Castillo representa un retroceso en la lucha por erradicar la violencia contra la mujer.

“Él estuvo en Renovación como invitado y en algún momento hicimos campaña juntos. Yo a él lo conozco de una forma bastante corta, nunca tuve amistad con él, no es que yo lo haya conocido anteriormente. Precisamente dejé de hacer campaña con él porque era una persona bastante prepotente, con un equipo bastante complejo. Era un poco malcriado en campaña. No me gustó su manera de actuar”, dijo la parlamentaria de Avanza País a este Diario.

La congresista señaló que cuando era parte de Renovación Popular no supo de estas denuncias y que esa misma interrogante se la planteó al mismo líder del partido Rafael López Aliaga, quien también respondió que no tenía conocimiento sobre el tema.

#TuCongresoInforma | Pronunciamiento de mujeres parlamentarias del Congreso de la República. pic.twitter.com/4KSUpxOeFi — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 4, 2022

“A mí me da mucha pena la exposición que está teniendo su hija y su señora, que en paz descanse. No la conocí, pero sé que falleció hace 3 meses. Es increíble cómo una persona es capaz de valerse de cualquier medio, sin importarle la privacidad y el maltrato que ha sufrido esta familia, para tratar de amarrarse al cargo. Nosotros repudiamos no solo a Valer sino a la ministra de la Mujer por sus posiciones poco solidarias, al decir que se trata de un tema personal. Lo mismo con el ministro Gavidia que también tiene una denuncia por violencia familiar”, aseveró Yarrow.

Por su parte, la parlamentaria Lady Camones, vicepresidenta del Congreso, dijo que es completamente “reprobable la posición de Valer, de naturalizar y normalizar la violencia”.

“Su designación representa un retroceso en los avances de la lucha por erradicar la violencia contra la mujer. La decisión del presidente Castillo ha sido bastante penosa. Esperamos que el presidente corrija esto”, concluyó Camones.