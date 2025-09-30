El congresista Héctor Valer (Somos Perú) aseguró que no se arrepiente de escupir en el rostro a un periodista en Puno y dijo que ha presentado una denuncia penal en la comisaría de Juliaca alegando que supuestamente fue agredido físicamente y presenta una lesión en la pierna.

En entrevista con Canal N, indicó que decidió encarar al reportero porque lo insultó en varias oportunidades y no le dio la oportunidad de responder a las acusaciones en su contra.

“El periodista nunca ataca, nunca califica, pero este señor me dice ‘delincuente’ y varias veces. Me dice ‘traidor’. ‘No te escapes’, me dice. Entonces yo regreso a encararlo. No (me arrepiento de nada de lo que hice). En principio, de lo que puedo arrepentirme allí es de haberle dado posibilidad de declarar a la prensa que él dirige, pero no me permite siquiera responder”, expresó.

“Como yo ya sabía quién era este tipo, lo que hice es confrontarlo porque él está acostumbrado a destruir el estado de derecho. No solo eso, sino la dignidad y el honor de las personas”, agregó.

Valer Pinto señaló que fue agredido físicamente por el periodista y que a raíz de ello presenta una lesión en la pierna, por lo cual tuvo que pasar por el médico legista tras presentar la denuncia correspondiente.

“(Reacciono) porque a uno lo califican. Uno no puede seguir aceptando que un individuo que no representa a nadie lo golpee. En este caso hay maltrato físico”, aseveró.

“Hice la denuncia penal, lo he denunciado por una agresión a través de una barra, que es el soporte de su teléfono, que me golpea en la canilla y me abre una herida. Acabo de pasar médico legista”, añadió.

El parlamentario de Somos Perú también manifestó que el video donde se le ve lanzando un escupitajo al periodista ha sido “editado” y ahora corresponde al Ministerio Público pedir la grabación completa del incidente.

“Solamente se ha editado una parte, entre la entrevista y luego mi retorno, que es lo que se proyecta en la televisión, hay un espacio que no se edita, es la trifulca, son los patadones que a mí me dan en la canilla. Me abren una herida, por eso doy cuenta en la comisaría y hago la denuncia penal”, subrayó.

“Yo ya lo denuncié y la fiscalía lo que tiene que hacer es pedir la grabación, porque ellos lo han grabado y lo han editado para que pueda circular en las redes sociales”, sentenció.

Le piden explicaciones

Por su parte, la Comisión de Ética Parlamentaria requirió al congresista Héctor Valer que brinde las explicaciones de lo ocurrido en Juliaca y que fue difundido en redes sociales.

“Requerimos al congresista Héctor Valer Pinto que brinde explicaciones sobre los incidentes ocurridos en Juliaca – Puno, difundidos por diversos medios y sucedidos durante una entrevista en esa ciudad”, señaló en su cuenta en “X”.

Requerimos al congresista Héctor Valer Pinto que brinde explicaciones sobre los incidentes ocurridos en Juliaca – Puno, difundidos por diversos medios y sucedidos durante una entrevista en esa ciudad. https://t.co/6a2NaMAHgx — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) September 30, 2025

Como se recuerda, Valer Pinto escupió en la cara a un periodista de Puno porque le cuestionó sus expresiones respecto a los fallecidos que dejaron las protestas sociales en esa región en enero del 2023.

El hecho se produjo durante una actividad en la ciudad de Juliaca, a donde Valer Pinto llegó como invitado. Fue allí cuando un reportero le recordó sus declaraciones respecto a que los fallecidos “eran de Sendero Luminoso”.

Cuando se le preguntó si los heridos y muertos eran “comunistas”, Valer lo negó. El periodista entonces retrucó afirmando que “necesita votos”, algo que el congresista de Somos Perú también rechazó.

“No he terruqueado las marchas, jamás. Entonces, nunca hubiera sido primer ministro de Pedro Castillo”, dijo antes de retirarse abruptamente. Fue en ese momento que se produjo un intercambio de frases con el reportero, quien lo llamó “traidor”.

La confrontación subió de tono cuando a Valer Pinto se le cuestionó por “terruquear las marchas”. Fue allí que encaró al periodista y le escupió en el rostro.

“Terruqueador, escupes, llama eres, traidor”, le espetó el reportero en medio de los empujones, quien insistió en que el parlamentario le lanzó un escupitajo.