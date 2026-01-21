El vocero de la bancada Somos Perú, Héctor Valer, se expresó en “Siempre a las ocho con Milagros Leiva” en contra de que prospere una moción de censura o de vacancia presidencial contra José Jerí, a pesar que cuestionó las reuniones no oficiales que tuvo el mandatario con empresarios chinos y que fueron reveladas a través de diversos reportajes en medios de comunicación.

El parlamentario consideró que no hay votos suficientes para que prosperen mociones que permitan retirar del cargo a Jerí Oré, quien actualmente se encuentra con licencia tanto como militante de Somos Perú como parte de la bancada de legisladores luego de asumir la presidencia de la República.

“Creo que esta tarde se va a esclarecer los hechos. Él ya ha venido explicando al interior del partido algunos hechos lamentables que han ocurrido durante toda esta semana. El partido se va a pronunciar en cualquier momento y al interior de la bancada ha pedido licencia. Nosotros íbamos a proceder a investigarlo como miembro de la bancada de acuerdo a nuestros estatutos pero ha pedido también licencia”, recordó.

Según Valer, el testimonio de José Jerí ante la Comisión de Fiscalización en la sesión de este miércoles 21 de enero “hará que la mayoría d votos del pleno en el Congreso no permitirán ni la renuncia ni la vacancia”.

“No hay votos ni para la censura ni para la vacancia, y no procede la vacancia porque es presidente del Congreso y solo en funciones es presidente de la República. Lo que sí correspondería políticamente hablando es una censura pero no hay votos para ello”, insistió.

El portavoz de Somos Perú dijo que el actual presidente es un “gran amigo y compañero de bancada de cuatro años y medio” pero indicó que no puede respaldarlo ante las críticas por sus reuniones con empresarios chinos como Zhihua Yang.

“Había que deslindar de esta conducta reprochable que tiene que investigarse. Por esta razón no estoy de acuerdo ni con la vacancia ni con la censura porque el Ministerio Público tiene que investigar y el presidente tiene derecho a un debido proceso (...) Hasta el peor delincuente tiene el derecho a ser defendido por un abogado y ver esclarecidos los hechos”.