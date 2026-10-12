Héctor Ventura habló de perfeccionamiento del texto que llegó desde Diputados. (Foto: Congreso)
Héctor Ventura habló de perfeccionamiento del texto que llegó desde Diputados. (Foto: Congreso)
/ Cesar Cox Beuzeville
Por Redacción EC

El senador de Fuerza Popular, Héctor Ventura sostuvo que la Cámara de Senadores puede perfeccionar el texto de las facultades legislativas remitidas por la Cámara de Diputados para incorporar disposiciones relacionadas con el trabajo que realizarán las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional.

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