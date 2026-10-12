El senador de Fuerza Popular, Héctor Ventura sostuvo que la Cámara de Senadores puede perfeccionar el texto de las facultades legislativas remitidas por la Cámara de Diputados para incorporar disposiciones relacionadas con el trabajo que realizarán las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional.

“La esencia de la Cámara de Senadores es revisar lo que en su momento remite la Cámara de Diputados. Pero también nos remitimos al artículo 142 del reglamento, que dice no desnaturalizar la esencia. Claro, el expediente ha sido remitido, eso lo estamos aceptando, pero sí podemos hacer un perfeccionamiento para justamente añadir el trabajo que van a efectuar nuestras Fuerzas Armadas ”, declaró.

Ventura explicó que la revisión del texto debe respetar la naturaleza de la propuesta aprobada por los diputados, aunque consideró que existe margen para introducir mejoras vinculadas a la participación de las Fuerzas Armadas en las acciones contra la inseguridad ciudadana.

#EnVivo Héctor Ventura, senador: El ministro del Interior, César Astudillo, es un héroe de guerra, ha trabajado para pacificar el país y no podemos estar adjetivando que es un mentiroso y no tiene capacidad de gestión Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 12, 2026

En esa línea, afirmó que el Congreso tiene la obligación de otorgar respaldo legal a las labores que desarrollan la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

“El Congreso de la República tiene la obligación de darle toda la legalidad al trabajo que vienen haciendo la Policía Nacional con la ayuda de nuestras Fuerzas Armadas”, manifestó.

Respaldo a Astudillo

El senador también se pronunció sobre las críticas dirigidas al ministro del Interior, César Astudillo, y respaldó las expresiones de la presidenta Keiko Fujimori en defensa del titular del sector.

Ventura destacó la trayectoria militar de Astudillo y su participación en acciones orientadas a la pacificación del país. En ese contexto, cuestionó que se califique al ministro de mentiroso o se ponga en duda su capacidad de gestión.

“No podemos adjetivar el trabajo del ministro diciendo que es un mentiroso, que no tiene capacidad de gestión. Creo que ha sido todo lo contrario”, sostuvo.

El legislador agregó que, a su juicio, Astudillo cuenta con la capacidad necesaria para ejercer el cargo y recordó su experiencia como militar y su trabajo en la lucha contra la inseguridad ciudadana.