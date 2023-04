La congresista Heidy Juárez (Podemos Perú) se pronunció sobre la investigación preliminar que abrió en su contra la Fiscalía de la Nación por presuntos recortes de salarios a los trabajadores de su despacho y dijo que s e allana a todas las indagaciones.

A través de su cuenta en Twitter, la parlamentaria aseguró que no tiene nada que ocultar y que demostrará que no ha cometido hechos irregulares.

“Acabo de tomar conocimiento que la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar en mi contra por presuntos cobros irregulares en mi despacho”, expresó en la red social.

“Ante ello, y como lo he venido haciendo, me allano a todas las investigaciones, no tengo nada que ocultar, ni nada que temer, demostraré que jamás he cometido hechos irregulares faltando a mi ética profesional”, agregó.

1/2. Acabo de tomar conocimiento que la @FiscaliaPeru ha iniciado una investigación preliminar en mi contra por #presuntos cobros irregulares en mi despacho. #Peru #Piura #Lima — Heidy Juárez (@heidyjuarezc) April 14, 2023

Como se recuerda, el Ministerio Público abrió una investigación contra la congresista de Podemos Perú, ante la información sobre supuestos cobros irregulares que había hecho a trabajadores de su despacho en el Poder Legislativo.

El caso que será investigado por la Fiscalía de la Nación será por el presunto delito de concusión y alcanza también al asesor principal de la parlamentaria, Miguel Ángel Chafloque Domínguez, como supuesto cómplice.

El anuncio de la apertura de las indagaciones preliminares se da luego que un ciudadano presentara formalmente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Poder Legislativo una denuncia contra Juárez Calle.

Según un informe de “Hildebrandt en sus trece”, cuatro trabajadores de la Comisión Especial de Cambio Climático señalaron que la presidenta de este grupo de trabajo, Heidy Juárez, exigía pagos a través del asesor principal de la congresista, Miguel Chafloque.

Las personas afectadas señalaron que Chafloque les exigía pagos mensuales que podían ser entre S/ 200, S/ 300 y hasta S/ 1.000 y que provenían de sus sueldos como trabajadores al interior de la comisión especial.