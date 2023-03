La Comisión de Defensa del Congreso de la República anunció que Henry Shimabukuro, ex asesor de Pedro Castillo, será citado de grado o fuerza por no asistir a la tercera invitación que se le hizo por el caso del uso de aeronaves de los sectores Defensa e Interior para actividades no oficiales por parte familiares del expresidente.

A la sesión tampoco asistieron Gian Marco Castillo Gómez, sobrino de Pedro Castillo Terrones, y Walter Ayala Gonzales, exministro de Defensa durante el gobierno del expresidente.

En la sesión de la Comisión de Defensa, María Gloria, Irma y de María Elisa Castillo Terrones, hermanas del expresidente, optaron por acogerse al derecho de guardar silencio y no responder ninguna pregunta.

Ante ello, el secretario del mencionado grupo de trabajo, Alfredo Azurín Loayza, indicó que, según el artículo 88 del Reglamento del Congreso, el Parlamento puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público.

“Las autoridades, los funcionarios y servidores públicos y cualquier persona están en la obligación de comparecer ante las comisiones de investigación y proporcionar a éstas las informaciones testimoniales y documentarias que requieran”, indicó.

