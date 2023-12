El empresario Henry Shimabukuro presentó una denuncia constitucional contra los congresistas Patricia Chirinos (Avanza País) y Luis Aragón (Acción Popular) por el trato “humillante, denigrante y agresivo” que recibió tras ser detenido y llevado de grado o fuerza al Parlamento el pasado 30 de noviembre.

Según el documento, el implicado en el caso ‘Gabinete en la sombra’ acusó a ambos parlamentarios de infracción de los artículos 1; 2 inciso 2 y 7; y 38 de la Constitución, además de delitos de función señalados en los artículos 361 y 378 del Código Penal.

En la accidentada sesión, Shimabukuro se negó a responder las preguntas de Patricia Chirinos, presidenta de la Comisión de Defensa.

Chirinos ha sido mencionada en conversaciones de Jaime Villanueva, exasesor principal de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, investigado por integrar una presunta organización criminal en el Ministerio Público. Recientemente viajó a España tras denunciar un supuesto allanamiento de su vivienda y oficina.

“No puedo responder ninguna pregunta ya que la presidenta de esta comisión está siendo investigada junto con una (presunta) organización criminal con Patricia Benavides”, afirmó Shimabukuro al inicio de la sesión aquel día y luego que la legisladora le pidiera un pronunciamiento inicial.

“Usted ha venido en calidad de detenido por no haberse presentado en cuatro oportunidades y no le voy a permitir que me falte el respeto (...) y cállese la boca. Conteste las preguntas”, respondió Chirinos, bastante exaltada durante la sesión.

MIRA AQUÍ: Patricia Chirinos dice que viajó por un tema familiar y no solicitará asilo político en España

Después, ante cada pregunta de Patricia Chirinos y de los demás miembros de la Comisión de Defensa, Shimabukuro se acogió a su derecho a guardar silencio. El empresario indicó en la denuncia que tras ello, fue llevado al 19 Juzgado de Investigación Preparatoria, donde se ordenó su libertad.

Shimabukuro, investigado por el caso ‘Gabinete en la sombra’ del expresidente Pedro Castillo, había sido detenido el pasado 28 de noviembre y llevado a la comisaría de Sagitario, en el distrito de Surco.

La Comisión de Defensa investiga el uso de aeronaves de las Fuerzas Armadas para actividades no oficiales con participación de familiares de Castillo Terrones o que no laboraban en el sector público; así como para supuestamente trasladar a personas buscadas por la justicia como los sobrinos del exmandatario que tenían orden de detención.