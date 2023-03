El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), afirmó que la posibilidad de reelección de los legisladores está en el proyecto de ley sobre el retorno de la bicameralidad a ese poder del Estado.

En declaraciones a los periodistas, aseguró que no existe un proyecto específico sobre el restablecimiento de la reelección congresal, pues el tema está incorporado en el documento que plantea el retorno de la doble cámara.

“El tema de reelección congresal como proyecto específico, no hay un proyecto afuera, está incorporado dentro del tema de la bicameralidad porque con dos cámaras habría siempre la posibilidad de que pueda haber reelección”, expresó.

“Existirían ya no un Congreso, sino una Cámara de Diputados y una del Senado. Desde ese punto de vista, allí está la posibilidad de reelección de congresistas”, agregó.

Guerra García también insistió en que es necesaria la reelección congresal debido a la inexperiencia que se ha generado. También dijo que nunca ha llegado al 20% y que implica una manera de castigar al legislador que no ha cumplido una buena gestión.

“Yo creo en general que la reelección de congresistas es un mecanismo que debe tener toda democracia. Son muy pocos los países donde no hay reelección y lo que tenemos es esto, una inexperiencia del Congreso como el que pertenezco, que la tiene y la demuestra”, acotó.

“La reelección de congresistas nunca ha llegado ni al 20%. La mayoría no son reelectos. En buena hora para mí que siempre los votos puedan castigar al que no hizo una buena gestión y que se le diga: no te vamos a reelegir ni para una Apafa”, añadió.

Cabe indicar que en el actual Congreso 2021-2026 se han presentado diversos proyectos de ley para permitir la reelección de los parlamentarios, pese a que en diciembre del 2018 se aprobó, mediante referéndum, su inviabilidad.

El pasado 14 de marzo la Comisión de Constitución aprobó una reforma constitucional para incluir impedimentos para que haya funcionarios públicos designados o elegidos por voto popular y así restringir que haya sentenciados por delitos de terrorismo, homicidio y otros incluso después de haber cumplido con sus condenas de prisión efectiva.

Los delitos incluidos en esta restricción son terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio en sus diferentes modalidades, trata de personas, secuestro, traición a la patria, entre otros.

Esta misma prohibición alcanza a las personas que puedan ejercer la función pública también por los mismos actos ilícitos y por diez años luego de cumplir su condena.