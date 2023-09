El primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), se refirió a la investigación sumaria iniciada por la Comisión de Justicia contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y aseguró que no existe la intención de destituir a todos sus integrantes.

En declaraciones a Canal N, indicó que la intención es investigar por qué los integrantes de la JNJ tomaron algunas decisiones y no otras, y que será el pleno el que tomará una decisión sobre el tema.

“Lo que hay que señalar claramente es que acá lo único que se ha hecho es abrir una investigación, acá no hay ningún tema de sacar a jueces de estos cargos sino investigar por qué se tomaron algunas decisiones y no otras”, expresó.

“Nosotros en Fuerza Popular pedimos además que sea el debido proceso tenga 15 días para poder escucharlos –se les escuchará en la Comisión de Justicia- y luego será el pleno el que tome la decisión”, agregó.

En ese sentido, Guerra García pidió “poner paños fríos y reflexionar” porque se está diciendo que el Congreso pretende la destitución de los miembros de la JNJ . También refirió que el Parlamento es el contrapeso respecto a otros poderes del Estado.

“Nuestra Constitución permite eso, se llama los contrapesos. La Junta Nacional de Justicia es nombrada por meritocracia. ¿Quién puede removerlos? Eso no lo inventamos nosotros, la Constitución dice que podrán ser removidos por el Congreso (…) Esto es parte de los contrapesos, todo poder tiene que tener un contrapeso”, subrayó.

MIRA AQUÍ: Unión Internacional de Magistrados exhorta al Congreso desestimar toda acción contra la JNJ que exceda sus potestades

En ese sentido, insistió en que la Junta Nacional de Justicia no propuso ningún proyecto de ley sobre el límite de edad de sus miembros (75 años), tampoco hizo consultas y no hizo nada al respecto.

“Eso es lo que se cuestiona en esa moción y eso es lo que se tendrá que ver con mucha calma, acá no se trata de ir y decir que el Congreso quiere bajarse a todos los jueces de la Junta Nacional de Justicia y no creo que eso sea el ánimo”, aseveró.

Guerra García también calificó de “precipitadas” las declaraciones del coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, Igor Garafulic, por considerar que está entrometiéndose en la política interna de nuestro país.

“Al margen de que estemos o no de acuerdo con que se investigue o no a la Junta nacional de Justicia, eso no es pertinente. Lo que ha hecho de manera impertinente es injerir, meterse en la política nacional”, acotó.

“Naciones Unidas deberá evaluar esto y deberá evaluar también según lo que digan la Presidencia de la República y nuestra Cancillería, que no se han pronunciado aún a fondo sobre este tema”, sentenció.

Declaraciones del congresista Hernando Guerra García. (Video: Canal N)