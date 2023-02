El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), afirmó que su colega Tania Ramírez ha ido haciendo una “contracampaña” contra su propia bancada en el tema del adelanto de elecciones generales para el 2023.

En declaraciones a Canal N, indicó que la parlamentaria tuvo la oportunidad de exponer sus propuestas en la reunión de la bancada naranja, las cuales finalmente no fueron acogidas y criticó que no haya acatado la posición de su partido.

“La congresista Ramírez tuvo la oportunidad de decir sus planteamientos en una reunión de bancada. En la reunión de bancada no se impone nada, ella hizo sus planteamientos, perdió”, expresó.

“En mi opinión, cuando uno pierde una votación, salvo que digas: ‘expreso mis reservas’, deberías acatar lo que la votación de tu grupo hizo. Ella no lo ha hecho y no solamente no lo ha hecho, sino que después ha ido –yo diría- haciendo una contracampaña”, añadió.

En ese sentido, Guerra García indicó que serán las instancias internas de Fuerza Popular las que determinen si habrá algún tipo de sanción o medida contra Tania Ramírez.

“Para mí, personalmente, eso es algo que no se hace dentro de un partido. En todo caso serán las instancias partidarias [las que verán]. Nosotros tratamos de siempre conservar el espíritu de tener discrepancias adentro, pero uno puede votar y mantener un silencio democrático, respetando a tus compañeros que te dieron la oportunidad de dar tu voto en contra o tu voto a favor”, subrayó.

De otro lado, el legislador de Fuerza Popular se pronunció sobre el proyecto en minoría de Jaime Quito (Perú Libre) para convocar a elecciones generales dentro de 120 días e incluir una consulta sobre la asamblea constituyente. Dijo que “se le ha dado el arbitraje y el manejo de los tiempos”.

Finalmente, indicó que este jueves su bancada apoyará el pedido de reconsideración presentado por Adriana Tudela (Avanza País), respecto a un dictamen para convocar a comicios adelantados en abril del 2024, tal como lo planteó como cuestión previa Alejandro Cavero.

Declaraciones de Hernando Guerra García sobre Tania Ramírez. (Video: Canal N)

Como se recuerda, el Congreso fracasó en su intento de adelantar las elecciones generales complementarias a diciembre de este año. El texto, impulsado por la Comisión de Constitución, alcanzó 54 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones.

De los 22 congresistas de Fuerza Popular que votaron este miércoles, 20 lo hicieron a favor y 2 en contra, entre estos últimos Tania Ramírez. Luego, el Pleno inició el debate del dictamen en minoría de Perú Libre, que propone comicios en 120 días y consulta sobre una asamblea constituyente.