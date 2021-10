Conforme a los criterios de Saber más

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, fue interpelado por el Congreso por sus presuntos vínculos con el terrorismo y podría ser censurado. Las respuestas que brindó a las siete preguntas del pliego interpelatorio no absolvieron los cuestionamientos de los parlamentarios de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú-Partido Morado, que demandaron su salida del cargo.

El texto de la moción de censura ya está listo y se presentaría en las próximas horas. Siguen corriendo las firmas, pese a que ya habría pasado el número mínimo para su ingreso.

El reglamento del Congreso establece que para presentar una moción de censura, se necesita las firmas de al menos el 25% del pleno. Es decir, 33 adhesiones. El pedido debe ser votado entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación.

#URGENTE Una moción multipartidaria plantea la censura del ministro de Trabajo, Iber Maraví. Al momento tiene 42 firmas y se siguen recogiendo para ser presentada @Politica_ECpe pic.twitter.com/graY6AL76Y — René Zubieta Pacco (@renezp) October 1, 2021





Lee aquí toda la moción de censura:

Mira aquí la sesión del pleno:





Sigue aquí los detalles de la jornada:









Mira aquí la sesión plenaria de la mañana:

Mira aquí la presentación del ministro Iber Maraví:

La Junta de Portavoces de este miércoles acordó que la intervención de las bancadas durará 4 horas, más cinco minutos para cada vocero parlamentario.

Estos son los tiempos dispuestos para cada bancada

Estas son las 7 preguntas del pliego interpelatorio:

Para que aclare sobe sus relaciones con el Sutep-Conare, ala más radical del magisterio que tendría vínculos con organizaciones subversivas como Movadef.

Para que aclare sobre sus relaciones con los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Huaranca y Edith Lagos y su participación en actos delictivos según el atestado policial N°12-SE-JDp, que consigna hechos comprendidos desde junio de 1980 a mayo de 1981 en Ayacucho.

Para que aclare sobre los sucesos ocurridos entre junio de 1980 y octubre de 1981, de acuerdo con el atestado policial N° 001-SE-JDp, del 5 de febrero de 1982, que incluyen la comisión del presunto delito de homicidio y lesiones graves con arma de fuego, además de los otros actos ilegales mencionados.

Para que aclare en qué circunstancias se le sentenció a cuatro años de prisión suspendida en el año 2009 por disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado, que corresponden a actos vandálicos contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y establecimientos particulares sucedidos en el 2004.

Para que aclare si es cierto que en algún momento ha actuado como Secretario de Juventudes o ha tenido cargo dirigencial o algún tipo de liderazgo en el Movadef.

¿Cuál fue su participación en la protesta magisterial de 2004, en Huamanga Ayacucho, donde según informes periodísticos y atestados policiales habría actuado como instigador y generado zozobra?

Para que aclare cuál fue su vínculo con el señor Hildebrando Pérez Huaranca, uno de los perpetradores de la masacre de Lucanamarca en Ayacucho que acabó con la vida de 70 campesinos.

La moción se presentó en un contexto de cuestionamientos contra Maraví , donde la Unidad de Investigación de este Diario reveló un atestado de la Policía, del 2004, en el que se le acusa del presunto delito de terrorismo en la modalidad de instigación.

“Una vez más tengo que repetirlo, yo no he participado en ninguna acción, esos atestados no han quedado solo en atestados, se han judicializado, ha dado pie a una investigación penal y muchas [de las personas implicadas] seguramente han sido condenadas, y otras no, como es mi caso, no tengo responsabilidad”, manifestó Maraví en aquel momento.

La Unidad de Investigación este Diario también reveló que en 1981, dos terroristas senderistas detenidos en Ayacucho dieron detalles de la presunta participación de Maraví en la organización subversiva, durante interrogatorios realizados por la Policía.