El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López (Acción Popular), afirmó que desde la Mesa Directiva se ha planteado darle “institucionalidad” al país, ante la posibilidad de una recomposición de sus miembros.
En entrevista con Canal N, indicó que los cambios en la Mesa Directiva solo se pueden dar en caso de aprobarse una moción de censura en el pleno o si sus integrantes renuncian.
Asimismo, dejó entrever que ningún integrante de la Mesa Directiva dimitirá al cargo porque consideran que deben asumir la responsabilidad que les otorgó el pleno, tras la vacancia de Dina Boluarte de la Presidencia de la República.
“Hemos conversado los de la Mesa Directiva, estamos firmes en fortalecer la institucionalidad de nuestro país a través de la institucionalidad del Congreso. No solo ello, distintas fuerzas políticas también lo han exigido de esa manera y en ese sentido, tenemos que asumir esa responsabilidad”, expresó.
“Lo que puedo decir es que dentro de la Mesa Directiva hemos planteado que debemos darle institucionalidad al país”, agregó el parlamentario del partido de la lampa.
En ese sentido, Ilich López también enfatizó que tiene que asumir la responsabilidad que se le encargó y se mostró seguro que la Mesa Directiva hará lo propio “en nombre del país”.
“Es parte de la democracia que se plantee y se ha planteado una censura anterior. Sin embargo, considero que en estos momentos, donde el Perú pasa por unos niveles de institucionalidad muy bajos, debemos fortalecer la institucionalidad y cada uno de nosotros debemos asumir la responsabilidad profesionalmente para la cual hemos sido convocados”, subrayó.
“Más allá de lo que algunas personas puedan pensar u opinar, yo soy de la posición firme de que la Mesa Directiva debe cumplir su trabajo de acuerdo a ley. En estos momentos de crisis hay que poner todo el esfuerzo necesario para darle institucionalidad al país. Dándole institucionalidad al Congreso le damos institucionalidad al país”, añadió.
Como se recuerda, el congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) estimó que probablemente su bancada está apuntando a hacer una recomposición de la Mesa Directiva, actualmente presidida por su correligionario Fernando Rospigliosi.
