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Illich López dijo estar seguro de tener los votos suficientes para censurar a Balcázar como presidente. (El Comercio)
Illich López dijo estar seguro de tener los votos suficientes para censurar a Balcázar como presidente. (El Comercio)
Por Redacción EC

Illich López (Acción Popular), tercer vicepresidente del Congreso, insistió en “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva que tiene argumentos para impulsar una moción de censura contra José María Balcázar, presidente que ocupa el cargo en el Ejecutivo por liderar la actual Mesa Directiva, e incluso aseguró que ya tenía los votos asegurados para aprobar esta medida.

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