Illich López (Acción Popular), tercer vicepresidente del Congreso, insistió en “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva que tiene argumentos para impulsar una moción de censura contra José María Balcázar, presidente que ocupa el cargo en el Ejecutivo por liderar la actual Mesa Directiva, e incluso aseguró que ya tenía los votos asegurados para aprobar esta medida.

“Los votos están. El problema ya no son las firmas para llegar a las 20 para presentar la moción. Yo ya he conversado. Es más, han firmado congresistas de distintos sectores políticos. No es el problema conseguir las firmas ni llegar a los votos. Las dificultades -y lo que todos se preguntan- es que vamos a apoyar y quién debe suceder al presidente Balcázar”, señaló este martes.

López le respondió así a Balcázar, quien en una entrevista a El Comercio desde Palacio de Gobierno retó al tercer vicepresidente a que plantee la moción de censura. “Que no se preocupe el presidente Balcázar. Las firmas están, los votos están”.

El congresista se ratificó en su moción de censura al criticar al jefe de Estado por sus declaraciones, no solo en contra de la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos, si no también sus dichos que generaron críticas de la comunidad judía y de embajadas como Alemania.

“Sí, las condiciones se dan. No es un tema de cortar la cabeza. Es algo que creo yo, también está pidiendo el presidente Balcázar porque considero que con las expresiones que tiene, se da cuenta de sus propias limitaciones. No es neutral en sus comentarios e insiste en sus retos para que se lo remueva del cargo”, aseveró.

Illich López también aseveró que José María Balcázar no son de un presidente que busca defender la institucionalidad de su cargo a través de sus calificativos, sus retos y sus cuestionamientos contra adversarios.

“Acá hay que cuidar algo y es la institucionalidad de la presidencia de la República, independientemente que lleve el apellido de Balcázar. Es una institución que hay que cuidar entre todos y, en primer lugar, la tiene que cuidar el presidente de la República”, insistió.