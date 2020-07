Una semana después de la primera votación sobre la modificación de la inmunidad parlamentaria, ninguna bancada ha anunciado un retroceso radical en su posición. La reflexión llega de modo más mesurado: cinco de ellas evaluarán el tema.

“Hoy me reafirmo en la eliminación total para todos los estamentos del Estado, pero no me niego a escuchar. Tenemos tiempo hasta diciembre para revisar el tema”, señaló Ricardo Burga, vocero alterno de Acción Popular. Ayer por la noche, su bancada se reunió para definir su posición, aunque no hicieron un pronunciamiento hasta el cierre de esta edición. También vieron la suspensión de la legisladora Rosario Paredes, acusada de recortar el sueldo a una trabajadora.

El Frente Amplio tendrá una reunión de análisis el domingo. “Nosotros no podemos obedecer a un vocero que pueda emitir una opinión antojadiza, vamos a tener una opinión colegiada y en los próximos días tendremos algo oficial”, señaló Lenin Checco, portavoz de esa agrupación.

En Podemos Perú, también se ha evaluado un cambio de posición. Luego de que Daniel Urresti anunciara que fue “sorprendido”, Carlos Almerí, vicepresidente de la Comisión de Constitución, señaló en Canal N que aún quedan dos legislaturas para modificar lo aprobado por el pleno, sobre todo en lo que corresponde a los magistrados del Tribunal Constitucional. Su bancada presentará un nuevo proyecto.

En tanto, la vocera del Frepap, María Cristina Retamozo, indicó a este Diario que su agrupación se encuentra evaluando el tema.

En Fuerza Popular, se espera que la carta enviada por Keiko Fujimori genere que los congresistas se alineen. El vocero Diethell Columbus señaló que ellos evaluarán el tema cuando este se ponga en la agenda del pleno.

En otras dos bancadas, sin embargo, no hay intención de cambiar de postura. Rennan Espinoza, de Somos Perú, y Roberto Chavarría, de UPP, indicaron que ellos mantendrán su voto a favor.

En Alianza para el Progreso, hay reticencias de algunos parlamentarios a reconsiderar. Luis Valdez, vicepresidente del Congreso por esta agrupación, señaló: “La eliminación de la inmunidad parlamentaria y presidencial, y demás prerrogativas a altos funcionarios, hoy se encuentra en debate, donde todos deben participar y debe ser público y abierto”. Agregó que el debate es competencia del Legislativo.

En el Congreso, más que una reconsideración de la votación, los ánimos se inclinan hacia dejar que el tema se enfríe para volverlo a debatir, sobre la base de un nuevo texto que se proponga. Varias fuentes consideraron que lo más probable es que se tome un tiempo prudencial antes de someterlo a votación.

Espinoza ha planteado que lo que necesitan es abrir espacio para escuchar a la ciudadanía, en el aspecto social; restablecer el diálogo con expertos, en el lado técnico; y dar paso al debate entre las fuerzas políticas.

Reformas pendientes

La modificación de la inmunidad parlamentaria no es el único tema de la reforma política urgente de debatir. Varias modificaciones propuestas por la comisión que encabezó el politólogo Fernando Tuesta [ver infografía] podrían no aprobarse antes de setiembre, plazo máximo para hacer cambios a la ley electoral.

Para Tuesta, el tema prioritario que debería debatirse es la eliminación del voto preferencial, iniciativa que no ha alcanzado consenso en el pleno. “Es el corazón del sistema”, señaló. Al ser la modificación de una ley orgánica, no requiere ser aprobado en doble legislatura.

El segundo punto es el proyecto sobre la regulación del financiamiento de las organizaciones. Tuesta recordó que en el período anterior solo se reguló la figura penal para las fuentes ilícitas.

Algunos de los temas operativos –como los miembros de mesa, las exoneraciones para personas contagiadas con COVID-19, entre otros– están considerados en un predictamen que la Comisión de Constitución debatirá la próxima semana.

Las reformas pendientes de la Comisión Tuesta.

