La aprobación de la reforma constitucional que modifica la figura de la inmunidad para congresistas y altos funcionarios registra una serie de claroscuros en la dinámica ‘exprés’ empleada entre el dictamen presentado por la Comisión de Constitución y el texto sustitutorio final que salió del pleno en la noche del domingo 5 de julio. Este es el recuento, paso a paso, de cómo el Congreso terminó modificando cinco artículos de la Constitución en tan solo tres horas de debate.

La Comisión de Constitución, presidida por Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima), presentó su dictamen el 1 de julio. El texto solo modificaba el artículo 93 de la Constitución con la siguiente fórmula: “[Los congresistas] no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los procesos penales contra los congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato son competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia”.

En resumen, el dictamen eliminaba la figura de la inmunidad parlamentaria, el proceso mediante el cual la justicia debía pedir autorización al Congreso para procesar o arrestar a un legislador. Este texto fue aprobado en Constitución con con 17 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.

Votaron en contra los representantes de Unión por el Perú, Fuerza Popular, Acción Popular y el Frente Amplio. Mientras que la única legisladora que se abstuvo fue Leslye Lazo (Acción Popular, Lima).

En el debate en comisión, el legislador Jim Ali Mamani (Unión por el Perú, Ayacucho) votó en contra tras adelantar que insistiría con su propuesta para que también se elimine la “inmunidad” del presidente de la República.

La representante del Frepap, María Retamozo (Lima), también recordó que su bancada había presentado una iniciativa para acabar con la prerrogativa de todos los altos funcionarios, pero al final terminó votando a favor de la propuesta que solo atañía a los congresistas.

La fórmula aprobada por Constitución llegó al pleno del viernes 3 tal cual. Lo que vendría a continuación sería una serie de modificaciones registradas hasta en cuatro textos sustitutorios.

Procedimiento Fecha Hora Artículos de la Constitución que modificaba Fórmula Dictamen 1 de julio 10:38 a.m. 1 Eliminaba el procedimiento de la inmunidad parlamentaria y establecía que los procesos penales por delitos comunes son de competencia de la Corte Suprema. Texto sustitutorio 4 de julio 4:50 a.m. 1 Agregaba que los congresistas no son responsables “por las opiniones y votos que emiten ni por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labora parlamentaria que realicen”. Texto sustitutorio 4 de julio 5:52 a.m. 1 Se hizo una precisión al texto, indicando que los delitos comunes que pasaban a ser competencia de la Corte Suprema era los realizado durante su “mandato parlamentario”. Texto sustitutorio 5 de julio 8:10 p.m. 5 Además de la inmunidad parlamentaria, eliminaba la figura para altos funcionarios y establecía que el presidente de la República podrá ser acusado por delitos contra el patrimonio del Estado. Texto sustitutorio 5 de julio 9:05 p.m. 5 Se modificó la redacción y quedó establecido que el presidente de la República podrá ser acusado “por delitos contra la administración pública”.

Sábado 4 de julio, de madrugada

En la sesión plenaria del viernes 3, el dictamen de Constitución fue modificado en dos oportunidades. Para las 9:18 p.m., Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución, advertía que tenían una mayoría intermedia, pero que no alcanzaban los 87 votos necesarios para aprobar la reforma constitucional que eliminaba la inmunidad parlamentaria.

En las horas siguientes se presentaron dos propuestas alternativas desde las bancadas de Somos Perú y el Frente Amplio. La primera fórmula planteaba que se añada que los congresistas no pudieran ser imputados por acciones inherentes a su cargo, mientras que la segunda planteaba que la figura no sea eliminada, sino que la decisión pase a manos de la Corte Suprema.

Para entender el procedimiento, un texto sustitutorio es una fórmula que introduce cambios en el pleno a un dictamen aprobado en comisión. En teoría, son añadidos que no cambian el fondo del dictamen, pero, en la práctica, puede cambiar el 100% de la fórmula y proponer todo lo contrario. Sobre esto último se han dispuesto barreras, pero eso lo veremos más adelante.

Volviendo a la sesión del viernes 3, el debate entró a cuarto intermedio a pedido de Chehade, quien insistía que no tenía los 87 votos para aprobar la eliminación de la inmunidad parlamentaria. El tema no volvió a tocarse hasta la madrugada del sábado 4.

A las 04:50 a.m., Chehade ingresó un texto sustitutorio donde recogía la fórmula de Espinoza con el siguiente texto: “No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten ni por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político y otras inherentes a la labor parlamentaria; que realicen en el ejercicio de sus funciones”.

Pero a las 05:52 a.m. , Chehade volvió a ingresar un nuevo texto donde especificaba que los procesos penales contra congresistas por delitos comunes que pasaban a ser competencia de la Corte Suprema, eran los cometidos durante su “mandato parlamentario”. Este candado busca que los congresistas no puedan ser procesados por delitos comunes cometidos antes de juramentar al cargo.

Este último texto fue el aprobado por el pleno, a las 07:00 a.m., pero solo con 82 votos, con lo que se requería la convocatoria de un referéndum. Una modificación constitucional tiene dos formas de ser aprobada: votaciones calificadas (87 votos) en dos legislaturas consecutivas, o que obtenga 66 votos en una primera sesión y luego se convoca a referéndum. Hasta el sábado 4, se requería una consulta popular para ratificar la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

Domingo 5 de julio, de último minuto

Tras las críticas de diversos sectores y del propio presidente Martín Vizcarra, el pleno del Congreso volvió a sesionar el domingo, para reconsiderar la votación sobre la inmunidad y poder llegar a los 87 votos necesarios, y así no requerir de un referéndum.

La reconsideración fue aprobada sin problemas a las 5:37 p.m. del domingo. Pero luego empezaría una serie de pedidos, de diversas bancadas, para volver a modificar el texto. Uno de los pedidos provino del legislador Daniel Urresti (Podemos Perú, Lima), quien después de toda la polémica, aseguró que fue “sorprendido” con el texto aprobado.

Intervención de Daniel Urresti en el debate sobre inmunidad parlamentaria

A las 8:03 p.m., Chehade pidió un cuarto intermedio para recoger todas las propuestas -como la de Urresti- que pedían eliminar la inmunidad, no solo de los congresistas, sino de todos los altos funcionarios.

Tan solo siete minutos después, Chehade ingresó un nuestro sustitutorio. En dicha fórmula ya se incluyó las modificaciones a otros cuatro artículos de la Constitución para eliminar la inmunidad de los altos funcionarios.

A las 9:05 p.m. ingresó otro texto sustitutorio. La única parte que cambió en la fórmula es que el presidente de la República podía ser acusado por delitos contra la administración pública. En el texto anterior establecía que podía ser acusado por delitos contra “el patrimonio del estado”.

En este punto, existe un tema procedimental a tener en cuenta. En mayo, el presidente del Congreso Manuel Merino envió una circular -a través de Oficialía Mayor- donde solicitaba evitar presentar textos sustitutorios “que no hayan sido previamente consultados y aprobados por la comisión dictaminara”.

Circular enviada por el presidente del Congreso, Manuel Merino, sobre regulación en el procedimiento de elaboración de textos sustitutorios.

Este Diario preguntó a seis miembros de la Comisión de Constitución sobre si habían sido consultados -como establece la circular- respecto a las modificaciones el texto sustitutorio presentado el domingo 5, y la respuesta fue unánime: “No”.

“Soy miembro titular de la Comisión de Constitución y Reglamento y no se me consultó ningún cambio. Lo que se agregó o se quitó fue una decisión por sí y ante sí del presente de la comisión. Los miembros de la comisión no podemos asumir ninguna responsabilidad por un texto sustiturorio elaborado unilateralmente” , afirmó Diethell Columbus (Fuerza Popular, Lima).

Mirtha Vásquez (Frente Amplio, Cajamarca), secundó: “No, jamás nos consultó, pidió 10 minutos al final de las intervenciones y regresó con este texto que dijo que era una fórmula elaborada con todos los aportes y que, supuestamente, respetaba los marcos constitucionales” .

Chehade sostuvo que esa circular es “una recomendación”, pero que no se trata de un tema reglamentario. “Cuando pido el cuarto intermedio, lo estábamos terminando de redactar con mi equipo técnico. Usé mi inteligencia constitucional para hacer un texto académico”, explicó el legislador.

Luego, añadió: “A mí me obligan, como presidente de la comisión, a ampliar todo [la eliminación de la inmunidad para altos funcionarios]. Es lícito, que sea controvertido es otro tema. El pleno me pone contra la pared para ampliar el texto contra todos los funcionarios” .

En todo momento, el titular de la Comisión de Constitución reiteró que solo siguió lo que se debatió, y que era un acuerdo entre los voceros de las bancadas. “No ha sido un texto que se me ha ocurrido, el texto que presentamos de Constitución no iba a pasar. [Daniel] Urresti ahora se jacta de que fue sorprendido, pero él era uno de los que más azuzaba. [Francisco] Sagasti se jacta de su cuestión previa y miembros de su bancada votaron a favor del texto final. Ahora todos se quieren poner de costado”, apuntó.

En total, el dictamen de Constitución sufrió cuatro textos sustitutorios en dos sesiones plenarias. Pero también se podría resumir en que el texto aprobado en Constitución, producto de un debate de más de 10 horas, terminó siendo cambiado en una sesión del pleno, del domingo 5, con tan solo tres horas de debate.

