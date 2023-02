El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Federico Llaque, negó que Pedro Castillo haya recibido la visita del periodista español que firma la entrevista publicada esta semana en internet, o de alguno de los abogados extranjeros que llegaron al Perú para ejercer la defensa del expresidente.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, a la cual fue citado para informar sobre la publicación en el portal español “El Salto”, el funcionario precisó que Julio Zamarrón, autor del artículo, haya ingresado al penal de Barbadillo.

“Niego a nombre del INPE y del personal que custodia el establecimiento penal de Barbadillo que quien firma como autor de un artículo, Julio Zamarrón, es un medio ‘El Salto’, haya ingresado al establecimiento penal de Barbadillo”, aseguró.

Por esto, Llaque advirtió que la entrevista está llena de afirmaciones falsas como que Pedro Castillo no tiene ventanas ni luz natural en su celda cuando, en realidad tiene dos ventanas, o que estaba leyendo “El arte de la guerra” de Sun Tzu, el cual no fue encontrado en la requisa que hicieron el mismo día de la publicación de la entrevista.

“Este artículo, en concepto de la institución, ha sido redactado por este presunto autor desde una fantasía, una creatividad, con seguramente información que le han brindado. Puedo asegurar con absoluta certeza que nunca ingresó al penal”, reiteró.

Ante las preguntas del presidente de Fiscalización, Héctor Ventura, el titular del INPE también señaló que el autor de la entrevista no solicitó el procedimiento regular para hacer entrevistas a internos, y también descartó que haya posibilidad de que Castillo Terrones sea el autor de los tuits publicados en su cuenta oficial de Twitter.

“A nombre del INPE, garantizo a la sociedad que desde el penal de Barbadillo no salen esos mensajes. El interno no tiene ninguna posibilidad de acceder a ningún medio tecnológico”, aseguró.

Federico Llaque recordó que no hay orden judicial que restrinja las visitas con excepción de Aníbal Torres, cuyo caso sí es especificado en la resolución de 18 meses de prisión preventiva por lo que no se permite que visite a Pedro Castillo. Sin embargo, aseguró que no se ha permitido el ingreso de ningún abogado extranjero que no esté acreditado en el Perú en algún colegio profesional.

“Un abogado extranjero bastante conocido quiso ingresar al penal como abogado. Se ha difundido que ingresó al penal. Eso es falso. Ningún abogado extranjero ingresa a un establecimiento penal. Por lo tanto, Raúl Zaffaroni nunca ingresó a visitar al interno. No es cierto”, manifestó.