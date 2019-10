Los integrantes del disuelto Congreso Luis Iberico y César Vásquez (ambos de Alianza para el Progreso) sostuvieron opiniones contrarias respecto a la disolución del Parlamento durante la sesión de la Comisión Permanente.

Para Iberico, la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Parlamento “quiebra el orden democrático”. Agregó que el mandatario “está asumiendo un cargo irregular”.

“Tenemos un presidente fáctico, tiene el poder, manejas las Fuerzas Armadas y las finanzas”, refirió.

Sin embargo, para Vásquez “la disolución es una realidad apoyada por la mayoría de la población”, por lo que pidió a los miembros de la Comisión Permanente “dejar de hacer un papelón” desconociendo la decisión del mandatario, puesto que la población siente que con ello “se están aferrando a sus cargos”.

"Las personas que nos han elegido, que no saben absolutamente nada de derecho constitucional, en las calles consideran que el presidente Vizcarra tiene la razón y entonces realmente eso le da la legitimidad al presidente de la República, legitimidad que no tiene este Congreso", manifestó.

“No nos aferremos más al cargo, ya no estemos haciendo este papelón que el país no se merece. Realmente considero que deberíamos, como Comisión Permanente, dedicarnos a hacer la transición necesaria para que este país no se siga paralizando”. remarcó.

Este lunes, el mandatario Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso de la República al considerar negada la cuestión de confianza que presentó el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, ante el pleno por la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC).