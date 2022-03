Conforme a los criterios de Saber más

La oposición en el Congreso ha logrado ir subiendo la valla de votos, y solo basta con revisar los registros de las investiduras de este gobierno: Guido Bellido (50 en contra), Mirtha Vásquez (56 en contra) y Aníbal Torres (58 en contra). Sin embargo, esto parece no ser suficiente en su postura frente al gobierno de Pedro Castillo. Si bien lograron agendar en una sola semana una investidura, una censura y una vacancia, las proyecciones no son del todo alentadoras y ahora solo esperan poder ganar una de las tres batallas políticas.

La oposición nuevamente sufre por problemas de coordinación. Las estrategias no se definen en conjunto, ni siquiera entre los voceros de las respectivas agrupaciones de derecha que tienen mayor coincidencia: Fuerza Popular (24), Avanza País (10), Renovación Popular (9).

Una semana antes del voto de investidura del Gabinete de Aníbal Torres, algunos congresistas opositores habían empezado a dudar de la posibilidad de que se le niegue la confianza al cuarto equipo ministerial de Pedro Castillo. Si bien las declaraciones eran altisonantes para los medios de prensa, en la interna cada bancada conoce sus puntos débiles.

Tal como lo adelantó la periodista Ariana Lira, varias fuentes de la oposición recordaban la votación de Mirtha Vásquez, donde incluso legisladores de Avanza País y Renovación Popular respaldaron la investidura. Si bien esto no se dio en el caso de Aníbal Torres, sí se registraron algunas movidas que han despertado la alerta en el bloque opositor.

Aníbal Torres recibió 58 votos en contra, la cifra más alta en los últimos 20 años de sesiones de investidura.

Primer acto: la investidura y ‘Los Nuevos ‘Niños’

No fue una sorpresa la votación mayoritaria de Acción Popular a favor del Gabinete de Aníbal Torres. Lo que no se esperaba es que el oficialismo consiga 12 de los 14 votos (la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no usó su voto) del bloque parlamentario. La facción izquierdista de la bancada -que vota a favor del oficialismo- suma 7 y se esperaba que lograra convencer a otros 2 más de la facción ‘surfista’ que se acomoda según la ola política en debate. De hecho, para la 1 de la tarde, se estimaba que la votación sería 9 a favor, 3 en abstención y 2 en contra.

En la bancada se había pedido no adelantar opinión respecto al sentido del voto. Los congresistas de dicho bloque no querían más especulaciones y críticas externas, pues sabían que llegaban ‘golpeados’ tras el testimonio de la lobbysta Karelim López que involucraba a cinco legisladores de Acción Popular (aunque solo reveló los nombres de Raúl Doroteo y Juan Carlos Mori) en una supuesta mafia de obras en el Ministerio de Transportes (MTC) del gobierno de Pedro Castillo.

Pero la legisladora Karol Paredes decidió anunciar su voto a través de Twitter. “He decidido no dar mi voto de confianza al Gabinete Torres. Los errores no se han corregido y hay varios ministros que no solo incumplen el perfil para el cargo, sino que, además, tienen serias denuncias. La confianza se gana, no se regala”, escribió en la red social.

Paredes pertenece a la denominada facción institucionalista de la bancada, y es muy allegada a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. Ella fue la única de dicho bloque que respetó la postura del comité político del partido que recomendó no otorgar el voto de confianza.

Los otros 3 miembros de esta facción (Luis Aragón, José Arriola, y Wilson Soto) votaron a favor. Al final del día, la interpretación en los pasillos legislativos es que la facción izquierdista -con ‘Los Niños’ incluidos- siguen ganando terreno, mientras que los institucionalistas pueden verse reducidos a solo dos legisladoras (Alva y Paredes).

La otra bancada que se fraccionó fue la de APP, y esta sí causó sorpresa. El comité político del partido -y el mismo líder César Acuña- había recomendado no otorgar el voto de confianza. En la interna, según fuentes de la misma bancada, la posición era: 10 en contra de la investidura, y solo 3 a favor. El mismo vocero de la bancada, Eduardo Salhuana, anunció que la bancada mayoritariamente votaría en contra. Lo que nadie se esperó -ni el comité político, ni el mismo Acuña- es que su vocero terminaría absteniéndose.

LIMA, MIERCOLES 15 DE SETIEMBRE DEL 2021. CONGRESO DE LA REPUBLICA. CONGRESISTA EDUARDO SALHUANA FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO

“La sorpresa fue, sin duda, Eduardo Salhuana. Él había expresado en la interna del partido su rechazo a lo que venía haciendo el gobierno. Esperábamos que mantenga esa posición y no entremos en vacilaciones”, dice un miembro del comité político de APP.

En la víspera, el comité político se había reunido y la coincidencia era votar en contra de la investidura, y entendían que “la gran mayoría” de la bancada iría en esa línea. Una vez más, la votación derivó en algo distinto y dejó en offside al líder del partido que, al día siguiente de la votación, decidió continuar con su agenda política pero sin contestar el teléfono a nadie.

Ante el silencio del líder, el secretario general Luis Valdez salió a los medios a anunciar que citarían a Eduardo Salhuana al comité político para que brinde las explicaciones respectivas. Salhuana también está como desaparecido para la bancada, aunque en su caso ya es conocido los largos silencios que adopta, siempre con la excusa de no tener señal desde Madre De Dios, su región.

Otra sorpresa fue el voto a favor de la legisladora Elva Julón. “A inicios de febrero, tuvimos una reunión donde participó CAP [César Acuña Peralta], y Elva Julón tuvo una posición, con mucho ahínco, a favor de la vacancia presidencial. Nadie entiendo por qué ahora votó a favor de la investidura”, reveló otra fuente de APP. Julón es representante de Cajamarca -la región de Pedro Castillo- y, según reveló este Diario, fue pareja de Segundo Sánchez, empresario que financió la campaña del lápiz en la segunda vuelta electoral.

Los otros tres votos a favor de la investidura fueron de Raúl Picón (Huánuco), Freddy Díaz (Pasco) e Idelso García (Piura). “Los asesores de algunos de ellos indicaron que seguirían la postura partidaria [en contra de la investidura] pero fue todo lo contrario. Se escuchan diciendo que responde a lo que escuchan en sus regiones”, explicó una fuente. Pero la votación ha generado bastantes dudas en la interna de APP, sobre todo por la supuesta mafia de obras en la que se ha involucrado a congresistas de Acción Popular. “Quizás nosotros también tenemos a ‘Niños’ en la bancada. Son ‘Los Nuevos Niños’”, desliza otra fuente del partido.

Existe una última duda en APP y tiene que ver con un Acuña. Además de Salhuana, la legisladora Mary Ruiz también se abstuvo. La incógnita surge porque Ruiz es una persona de confianza de Héctor Acuña, hermano del líder César Acuña, quien sí votó en contra pero que un día antes asistió a una reunión en Palacio de Gobierno con el mismo presidente Pedro Castillo. Una reunión que, según fuentes del partido, no fue informada respectivamente.

Son varias las dudas en APP y el escenario se complica respecto a sus intereses para presidir la Mesa Directiva en julio, pues Eduardo Salhuana era su principal opción.

Otro punto interesante de la votación de investidura fue el caso de Fuerza Popular. A las 7 de la noche del martes, la bancada emitió un comunicado anunciando que votarían en contra. Sin embargo, a la 1:30 de la madrugada del miércoles, algunos legisladores como Rosangella Barbarán, Arturo alegría, Mery Infantes y Vivian Olivos, empezaron marcando en ámbar. Además de que Luis Cordero y Raúl Huamán no votaron pese a que sí habían marcado asistencia.

En el caso de Cordero, fuentes de la bancada explicaron que se encuentra de licencia -por una denuncia de violencia que afronta- y no asiste a la bancada hace tres semanas, y en el caso de Huamán no logran ubicarlo hasta la mañana del miércoles. Cordero envió luego un oficio a Oficialía Mayor pidiendo que consignen su voto en contra.

“Lo de los votos en ámbar, no sabemos si ha sido un tanteo, un chongo, porque el acuerdo era que todos votaran en rojo”, respondió otra fuente de la bancada. En una secuencia de fotos obtenidas por este Diario, se puede observar a la legisladora Rosangella Barbarán caminando, desde su escaño hasta realatoría cerca de la Mesa Directiva, siempre con su celular en mano.

De pantalón azul, la legisladora fujimorista Rosangella Barbarán observa su celular después de haberse acercado a Relatoría de la Mesa Directiva. Barbarán empezó marcando ámbar y luego cambió a rojo.

Segundo acto: la censura y el retroceso por los votos

La bancada Fuerza Popular ha tomado la decisión de impulsar las acciones de control político frente al gobierno. Primero fue con Juan Silva (ex Ministerio de Transportes y Comunicaciones) y luego con Hernán Condori (Ministerio de Salud). La moción de censura contra Condori debía verse este viernes, pero ha surgido un problema: el retroceso de Renovación Popular.

“Ha habido otra reunión ayer [miércoles], se ha visto que es necesario primero hacer la interpelación. Y si no satisface la respuesta [de Condori], iremos por la censura”, dijo Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, al periodista Sebastián Ortiz de El Comercio.

Fuentes de la bancada fujimorista indicaron que era bien difícil que la bancada retire la moción. Al menos esa era la posición hasta el cierre de este informe. En opinión de los fujimoristas, son otros los motivos del retroceso de las otras bancadas, teniendo en cuenta de que existen antecedentes parlamentarios de censuras directas.

“Ayer [martes] en las otras bancadas decían que el paquete venía en combo. Empezaron a cuestionar que: ‘¿cómo si es que le das el voto de confianza al gabinete que incluye al Minsa, luego censuras directamente al Minsa?`. Además, también se empezó a deslizar que no se tienen los votos para la censura”, explicó una fuente de la bancada naranja.

Es decir, la bajada de dedo a la censura se decidió el mismo martes, entre la sesión donde se definía el voto de confianza.

La oposición logró 58 votos en contra del gobierno, y se necesitan 66 votos para la censura. Ir a una sesión plenaria de censura y no lograr los votos, sería visto como una derrota más para la oposición. Y de ese tipo de derrotas ya registran una con el caso de Juan Silva. Repetir ese escenario no es una opción.

Hernán Condori acudió a la sede del ministerio de Cultura, donde se realizó el denominado “VacunArte”, festival que se suma a las diversas acciones para alentar la vacunación infantil contra el COVID-19. (Foto: Juan Ponce Valenzuela / @photo.gec)

Tercer acto: la vacancia y los zig-zag oficialistas

El partido por la vacancia presidencial también se empezó a jugar en medio del debate por el voto de investidura del Gabinete de Aníbal Torres. La moción de vacancia, impulsada por Renovación Popular, fue presentada con 49 firmas. Si esas firmas se traducen en votos, solo necesitarían 3 adhesiones adicionales para lograr aprobar la admisión del debate de la moción y citar al presidente Pedro Castillo -o a su abogado- al pleno del Congreso.

El trámite reglamentario indica que la moción debe ser notificada ante el pleno, y la admisión del debate se define en la siguiente sesión. Pero para el primer paso -la notificación ante el pleno- la moción debía ser incluida en la agenda. Para la inclusión en la agenda, existen dos vías: una reunión del Consejo Directivo o una acta virtual firmada por voceros de bancadas que representen 64 votos. El segundo camino, en medio del debate de la investidura, era el más viable. Y se consiguió.

A las 6 de la tarde del martes, Oficialía Mayor recibió una acta virtual firmada por los voceros de Fuerza Popular, APP, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú y Podemos. Todos representaban 68 votos (cuatro más de los necesarios). Con esto se abría un escenario en el cual se daba cuenta de la moción, y la Mesa Directiva podría cerrar la sesión y abrir una nueva minutos después (una práctica legislativa común) para poder abrir el debate y votar la admisión al debate.

Lo que nadie esperaba es que uno de los voceros retirara su firma del acta virtual. José Jerí, portavoz de Somos Perú, fue el que solicitó a Oficialía Mayor retirar su firma. En la interna de los voceros, alegan que Jerí realizó esa movida a pedido de la dirigencia de su partido. No es un dato menor que Alejandro Salas (Cultura), uno de los ministros del Gabinete Torres que se encontraba en el pleno, es afiliado -aunque de licencia por el momento- del partido del corazón.

En la interna de la bancada de Somos Perú se alegó que se retiraba la firma porque el partido aún no toma una decisión sobre la vacancia, y apoyar esa acta podía dar a entender que estaban a favor. “En la bancada dos están en contra, dos están a favor y el vocero están al medio [para la admisibilidad de la vacancia]. Varios voceros están así, que parecen ‘Túpac Amaru’”, explica una fuente de Somos Perú.

Si bien Renovación Popular está confiado en lograr los 53 votos para la admisibilidad de la vacancia, en Somos Perú creen que el escenario no es tan sencillo. “¿De dónde van a sacar los votos que les faltan? Nadie sabe”, preguntó una fuente del partido del corazón.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, quiso esperar hasta conseguir las 52 firmas que aseguraran los votos necesarios para la admisibilidad. Su esperanza se acabó con APP. Fuentes del partido celeste explicaron que, si bien lograron obtener cinco firmas de APP, la cifra se estancó cuando la moción llegó a manos del vocero de la bancada, Eduardo Salhuana. Tras la votación de la investidura, donde Salhuana se abstuvo, todo encajó para Renovación Popular. A esto se suman de que prevén que ningún miembro de Acción Popular tiene intenciones de sumarse a la admisibilidad (ningún miembro firmó la moción).

IPYS denunció que a Carlos Huamán, camarógrafo de Latina, lo tumbaron al suelo, le quitaron la cámara y la arrojaron al suelo hasta romperla, mientras que la fotógrafa de la revista Caretas Romina Solórzano fue arrastrada de los cabellos.

En la oposición consideran que existe “temor” en gran parte de las bancadas ante la posibilidad de un cierre del Congreso. Dos hechos avivaron estas especulaciones durante la última semana: el primero, las marchas de militantes de Perú Libre hasta el frontis del Palacio Legislativo pidiendo el cierre del Congreso; y segundo, las advertencias de algunos legisladores que han advertido -aludiendo a “fuentes de inteligencia”- que el gobierno está buscando la disolución del Parlamento.

Los congresistas que han lanzado las “advertencias” provienen de la oposición y han tenido eco debido a que se trata de legisladores con pasado en las Fuerzas Armadas. El lunes pasado, por ejemplo, se ordenó la evacuación de todo el personal de las sedes legislativas ante las marchas de perulibristas que llegaron ante el Congreso. Se “temía” de que los afiliados al partido del lápiz pudieran llegar a ingresar a la sede legislativa. Para la oposición, la Policía no está siendo lo suficientemente estricta con las marchas del lápiz.

Entre las sospechas y las alarmas inducidas, la oposición elaboró una serie de teorías sobre un posible cierre del Congreso. Las teorías iban desde una toma por la fuerza, hasta una supuesta interpretación de que ya se había dado la primera denegatoria de confianza con el caso Héctor Valer (pese que este nunca se presentó ante el pleno) y la segunda denegatoria podría darse con Aníbal Torres, con lo cual el presidente Castillo podría forzar una disolución. Pero esto último no se dio el miércoles.

Entre teorías y temores, se diluyó la estrategia de un sector, la cual fue deslizada por Roberto Chiabra, en una entrevista con el periodista Carlos Cabanillas en la Revista COSAS: “si hay una bala de plata, la siguiente tiene que ser la de oro. Y la de oro tiene que ser la vacancia del presidente. Porque si das la bala de plata, ya estás en la cuerda floja. Entonces, no son dos balas de plata”.

Lo que planteaba Chiabra era que no se otorgue la cuestión de confianza y, ante el temor de una segunda denegatoria que permita la disolución, los congresistas terminen sumándose a la vacancia.

Ahora nada está seguro respecto a la admisibilidad de la vacancia. Mientras la oposición espera conseguir los votos, en el oficialismo ya salió Vladimir Cerrón a decir que la votación de investidura es “un buen indicador que permite deducir la imposibilidad de vacancia”.

Y ahora Cerrón admite las negociaciones con otros bancadas. “Es solo el zig-zag para llegar a la cumbre. Nuestro Ideario está más firme que antes y ahora muchos congresistas del pueblo lo entienden mejor”, escribió en Twitter en respuesta a la periodista Rosa María Palacios.

Este último partido se debe definir el viernes, y la oposición necesita una victoria.

