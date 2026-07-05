Isabel Cortez integró las bancadas de Juntos por el Perú, Bloque Democrático Popular y Podemos Perú. (Congreso)
Isabel Cortez integró las bancadas de Juntos por el Perú, Bloque Democrático Popular y Podemos Perú. (Congreso)
Por Redacción EC

Un presunto conflicto de intereses se habría originado en el despacho de la congresista Isabel Cortez (no agrupada) e involucra a uno de sus asesores parlamentarios, según reveló “Panorama” este domingo.

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