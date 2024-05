El programa “Panorama” reveló que la congresista Isabel Cortez (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) utilizaría recursos de ese poder del Estado en plena semana de representación para crear su propia agrupación política, denominada Partido Obrero del Perú, con miras al 2026.

Según el dominical, la parlamentaria viajó a Huancavelica en enero de este año, pagado por el Congreso, y habría aprovechado el mismo para formar las bases para su partido. El hecho quedó registrado en una fotografía.

MIRA AQUÍ: Congreso aprueba proyecto que habilita a los parlamentarios a postular a las elecciones regionales y municipales del 2026

Cabe indicar que el asesor principal de Cortez, Luis Zea, fue el encargado de separar en diciembre del año pasado la denominación del nuevo partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En aquel viaje acompañaron a la parlamentaria Elena Coopi y Florentina Quiroz, ambas del Sindicato de Trabajadores Obreros de Lima, quienes también promoverían la formación del nuevo Partido Obrero del Perú.

MIRA AQUÍ: Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Patricia Benavides y la congresista Patricia Chirinos

No es la única región a la que Isabel Cortez acudió este año en semana de representación para promover el nuevo partido: también lo hizo a Trujillo, región La Libertad, del 18 al 22 de marzo.

“Yo a provincia voy a pedido de los sindicatos, ellos tienen sus problemas. La última semana de representación fui a Tumbes. Son los sindicatos son los que están formando sus bases”, dijo la congresista a “Panorama”, donde admitió que en algunos viajes de semana de representación lleva el logo del partido en formación.

“Algunas veces he llevado. A Tacna creo, pero no he llevado el logo, creo que era un domingo (…) Los viajes fue en semana de representación”, indicó Cortez.