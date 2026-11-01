Una mujer que no figura como trabajadora viene cumpliendo labores parlamentarias en el despacho de la diputada Jacqueline Tapullima (Juntos por el Perú), según chats y testimonios recopilados por “Cuarto Poder”.

Según el dominical, se trata de Karolyn Bracamonte Valle, quien no figura como asesora de ningún parlamentario, no existe en la planilla de trabajadores del Congreso bicameral y que no forma parte del despacho de Tapullima.

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No obstante, pasaba horas en la oficina de la diputada de JP y tendría acceso a proyectos y documentos legislativos, pese a que el reglamento del Congreso lo prohíbe. Esto fue confirmado por María Pinedo, ex asesora de Tapullima.

“Desde el momento que nosotros llegamos a ese despacho, el señor asesor 2, dijo que iba a ir una abogada a dar los servicios, a apoyar al despacho. Inclusive eso, yo le he comentado a la diputada en su debido momento que eso no se debía hacer”, señaló.

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“Entraba en horarios laborales, se quedaba y luego se retiraba también inclusive después del horario de trabajo que son 5 de la tarde. La he visto en muchas oportunidades apoyando a toditos los trabajadores del despacho”, agregó.

Para los abogados Alejandro Rospigliosi y Percy Sota, se estaría generando un presunto abuso de poder y usurpación de funciones, pues el reglamento del Parlamento establece que no se puede emplear a ninguna persona ad honorem.

Según “Cuarto Poder”, 27 veces en total ingresó Bracamonte Valle a la oficina de la diputada de Juntos por el Perú, en días consecutivos o intercalados. Tapullima tiene 7 trabajadores con sueldos de hasta S/10 mil.

Las visitas empezaron en agosto y se incrementaron en setiembre en rangos de 4, 5 y 6 horas. En octubre una de las tantas visitas duró 10 horas y 26 minutos. En total, Karolyn Bracamonte ha pasado en el despacho congresal 105 horas con 41 minutos.

Además, en varios chats atribuidos a la presunta trabajadora encubierta, su rol queda claro. Su interlocutor, que integró el despacho congresal, ha pedido reserva.

Consultada sobre esta denuncia, Jacqueline Tapullima evitó dar detalles. “Si quieres información de personal que trabajen en mi despacho, puedes solicitarlo en el Congreso. Haga su investigación”, se limitó a responder.

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“Cuarto Poder” también pidió una entrevista con Karolyn Bracamonte. Según dijo, por motivos personales, optó por responder vía WhastApp.

Confirmó que no es trabajadora del despacho congresal, reconoció sus chats y señaló que, en base a la amistad que mantiene con la legisladora, ella simplemente le formulaba “sugerencias”.