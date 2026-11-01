Jacqueline Tapullima es diputada de Juntos por el Perú. (Foto: Congreso)
Jacqueline Tapullima es diputada de Juntos por el Perú. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Una mujer que no figura como trabajadora viene cumpliendo labores parlamentarias en el despacho de la diputada Jacqueline Tapullima (Juntos por el Perú), según chats y testimonios recopilados por “Cuarto Poder”.

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