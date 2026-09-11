El senador Jacques Rodrich (Fuerza Popular) anunció en el programa “Tenemos que hablar” de El Comercio que pedirá opinión consultiva a la Comisión de Constitución del Senado para precisar el alcance real de las modificaciones que pueden hacer a las facultades legislativas. La medida busca esclarecer con precisión los límites legales frente a los textos que apruebe en primera instancia la Cámara de Diputados.

Este viernes comentó que “de todas maneras” tiene que hacer consulta a la Comisión de Constitución sobre el alcance que tiene el Senado. “Se consultará a la Comisión de Constitución hasta dónde es el alcance de esta cuestión, se pedirá opinión a personas externas y expertos en la materia pero un señor político no debe decir hasta dónde llegamos porque es su conveniencia”.

El parlamentario sostuvo que la cámara alta no actúa como una simple “mesa de partes” de los diputados. El legislador afirmó que la institución posee plenas atribuciones constitucionales y reglamentarias para aceptar, rechazar o modificar las propuestas del Gobierno.

“El Senado de la República no es mesa de partes de la Cámara de Diputados. El Senado tiene facultades constitucionales y reglamentarias de aceptar, rechazar o modificar. ¿Qué cosa es modificar? Puedo modificar para abajo, puedo modificar para arriba, para los costados, o solo hacia donde tú quieres que modifique", cuestionó.

Rodrich explicó que la consulta técnica estará dirigida a la Comisión de Constitución presidida por Carlos Mesía, su colega e Fuerza Popular, para así resolver de manera definitiva las dudas institucionales. El grupo parlamentario convocará además a juristas externos y expertos en la materia para enriquecer el debate jurídico.

Jaime Delgado de Ahora Nación sobre facultades legislativas

El senador Jaime Delgado, de Ahora Nación, recomendó al Ejecutivo que la solicitud de facultades aborde únicamente asuntos muy puntuales y específicos. El integrante de la bancada Ahora Nación advirtió que un pedido extenso y disperso generará severas resistencias en el recinto parlamentario.

Delgado recordó además que el Senado cuenta con la potestad reglamentaria para deshacer o modificar cualquier cambio que apruebe la Cámara de Diputados. El legislador remarcó que el Parlamento no otorgará cheques en blanco para reformas de gran magnitud que requieran un debate ordinario más riguroso.