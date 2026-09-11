Jacques Rodrich, senador de Fuerza Popular, en el programa "Tenemos que hablar". (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Jacques Rodrich, senador de Fuerza Popular, en el programa "Tenemos que hablar". (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

El senador Jacques Rodrich (Fuerza Popular) anunció en el programa “Tenemos que hablar” de El Comercio que pedirá opinión consultiva a la Comisión de Constitución del Senado para precisar el alcance real de las modificaciones que pueden hacer a las facultades legislativas. La medida busca esclarecer con precisión los límites legales frente a los textos que apruebe en primera instancia la Cámara de Diputados.

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