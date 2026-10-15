El senador de Ahora Nación, Jaime Delgado, sostuvo que debería mantener los 20 puntos aprobados por la Cámara de Diputados en el proyecto de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, en lugar de incorporar siete temas adicionales al predictamen que será evaluado por la Comisión de Constitución.

Durante su participación en el podcast Tenemos que hablar (TQH), el legislador señaló que el Senado puede modificar la redacción y los alcances de las propuestas aprobadas por los diputados, pero advirtió que incorporar nuevos asuntos podría generar desconfianza sobre los límites de las facultades que se otorgarían al Gobierno.

“ Pienso que deberíamos mantenernos en los 20 puntos aprobados por Diputados. Que se pueda modificar la redacción, los alcances, sí lo podemos hacer porque no somos mesa de partes, pero ya incorporar nuevos temas trae un elemento que genera desconfianza ”, manifestó.

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Delgado precisó que sus reparos no responden a la importancia de los temas adicionales, sino a la incertidumbre sobre los alcances de la delegación y los decretos legislativos que posteriormente podría aprobar el Ejecutivo.

Terrorismo urbano y grupos hostiles

Entre los asuntos que consideró relevantes, el senador mencionó la calificación de terrorismo urbano y grupos hostiles. Al respecto, sostuvo que se trata de una materia que debe discutirse con la participación de especialistas, debido a sus implicancias en la lucha contra la delincuencia.

“Ese debate que me parece importante para enfrentar la delincuencia, merece ser debatido, es más, con carácter de urgencia”, afirmó.

En esa línea, Delgado indicó que el Poder Ejecutivo o la bancada de Fuerza Popular podrían presentar un proyecto de ley para modificar el Código Penal e incorporar cambios en la tipificación de estos delitos. Según señaló, una iniciativa de ese tipo podría aprobarse en menos de 45 días si se tramita con carácter de urgencia.

“Pero darle esa facultad para que sea el Ejecutivo quien lo determine es lo que genera cierta desconfianza”, concluyó.

De esta manera, el senador planteó que los nuevos asuntos vinculados con la seguridad sean discutidos y aprobados mediante el procedimiento legislativo correspondiente, en lugar de incorporarlos a la delegación de facultades solicitada por el Gobierno.