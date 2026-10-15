Senado de Ahora Nación, Jaime Delgado. (Foto: EC)
Senado de Ahora Nación, Jaime Delgado. (Foto: EC)
Por Redacción EC

El senador de Ahora Nación, Jaime Delgado, sostuvo que debería mantener los 20 puntos aprobados por la Cámara de Diputados en el proyecto de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, en lugar de incorporar siete temas adicionales al predictamen que será evaluado por la Comisión de Constitución.

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