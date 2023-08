El congresista Jaime Quito, quien permanece no agrupado tras renunciar a Perú Libre, aseguró que la moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte que están impulsando ya tienen unas 20 firmas de las 26 necesarias para ser presentada formalmente.

“Ya hay una buena cantidad de firmas. Faltan unas cuantas. Ya pasan, creo que están entre las 20, por ahí”, aseguró en declaraciones a RPP este viernes 18 de agosto.

Días atrás, el parlamentario dijo que Álex Flores, otro renunciante de Perú Libre, estaba promoviendo una moción de vacancia contra Boluarte y que buscaba firmas de parte de legisladores de otras bancadas para lograr las 26 necesarias para presentarla ante la mesa de partes del Parlamento.

Jaime Quito espera que otras bancadas se sumen y apoyen moción de vacancia contra Dina Boluarte. (RPP)

“No faltan muchas, son 26 firmas las que se requieren. Ello también va a significar, esperamos y llamamos a que los demás congresistas puedan firmar la moción”, exhortó Quito Sarmiento.

Cabe recordar que tanto Jaime Quito como Álex Flores, Silvana Robles y Alfredo Pariona se encuentran en proceso de crear una bancada denominada Nueva Constitución - Socialista, cuya formalización se vio frustrada por acuerdo de la Junta de Portavoces antes de la repartición de las comisiones para el periodo 2023-2024.

En declaraciones a Exitosa hace una semana, Quito señaló que este bloque estaba impulsando la moción de vacancia contra Boluarte y que la iban a suscribir con miras a que otros legisladores se sumen.

“De lo que estoy seguro es que Dina tiene no puede estar un segundo más en el poder (...) No se puede tampoco de ninguna manera blindar a presidentes o congresistas sino que todos deben estar expuestos a que se tenga la suficiente no solamente calidad moral sino también el suficiente tino para poder solucionar los problemas que el país tiene”, aseguró el 11 de agosto.