La Comisión de Ética es una de las instancias claves del Congreso porque puede sancionar hasta con 120 días de suspensión a los legisladores que hayan infringido el Código de Ética. Uno de los primeros casos podría ser el del premier y también parlamentario Guido Bellido, quien fue denunciado por agresión verbal por su colega Patricia Chirinos (Avanza País).

En diálogo con El Comercio, Jaime Quito, congresista de Perú Libre, señaló que su bancada debe presidir la Comisión de Ética como mayoría en el Parlamento y al haber sido “golpeados a lo largo de lo que ha significado el inicio de la legislatura” (en alusión a que el oficialismo no preside, por ejemplo, la Comisión de Éducación).

“[¿Quién debe presidir la Comisión de Ética?] La respuesta es muy obvia. [¿Por qué?] Porque todos los grupos parlamentarios y en política parlamentaria siempre se van hacia una lógica que cuando estas en una comisión, la tengas que presidir siendo mayoría y un grupo mayoritario, habiendo sido golpeados a lo largo de lo que ha significado el inicio de la legislatura. Creo que esas son razones suficientes”, dijo.

La noche del jueves, el pleno del Congreso aprobó -con 111 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención- la conformación de dicho grupo de trabajo. Uno de sus integrantes es justamente Jaime Quito. Por PL también participará Waldemar Cerrón, vocero del oficialismo y hermano de Vladimir Cerrón, secretario general del partido.

“Como congresista de Perú Libre, me parece que es en ese sentido (que PL debe presidir Ética) porque las comisiones que se tienen son comisiones -como dije un primer momento- que ya dejaron puestos vacíos ahí para ver: ‘tómenlo o déjenlo ’”, remarcó Quito, recordando las comisiones que recibió su bancada el mes pasado.

Por su parte, Karol Paredes de Acción Popular, consideró que su bancada tiene propuestas para presidirla, pero precisó que “se debe conversar, dialogar, consensuar y en lo que diga la mayoría, se decidirá”.

“Si hay una bancada que pueda tener un conflicto de interés, no lo podría liderar”, remarcó .

“Yo asumo que las personas que van a integrar la comisión, harán un trabajo responsable y justo, sin descoloridos políticos (...) acá tampoco se trata de descoloridos políticos, no se trata sino también que el Congreso se limpie con determinadas personas. Pero en estos momentos sería irresponsables decir si o no ”, criticó.

En esa línea coinciden Rosio Torres de Alianza para el Progreso y Carlos Anderson de Podemos Perú. El también economista enfatizó que “es indiferente” quien la presida porque la labor de la comisión de ética debe trascender en los temas morales y éticos de los parlamentarios ”.

“No hay preferencias por eso, todo dependerá por votación. Los que elijan se va a respetar en el dialogo. Yo no puedo decir que bancada o no merece ser elegido. En ese momento es que se pone la propuesta de quienes son los candidatos a elegir ”, declaró la parlamentaria Torres.

Miembros de la Comisión de Ética (Fuente: El Comercio)

Investigaciones de Bellido y Bermejo

Existen dos casos a evaluarse dentro de la Comisión de Ética. El de Guillermo Bermejo, por los comentarios que hizo sobre la posible disolución del Congreso el mes pasado, en una reunión con miembros de Perú Libre. El más reciente es el de premier Guido Bellido.

Karol Paredes mencionó que los casos a investigar “deben ser cuidadosos para que no existan conflictos de intereses, o el clásico otorongo no come otorongo para que justamente no exista esta mala imagen ”.

“Todo lo que tenga que afectar y está en contra de nuestro reglamento y que pueda perjudicar al Congreso, tiene que ser evaluado con criterio y sancionado de manera justa”, agregó.

Por su parte, Rosio Torres de APP dijo a título personal que debe evaluarse primero el caso de Guido Bellido. “Se debe priorizar el de Bellido porque es el caso de la congresista [Patricia Chirinos] que ha sido sonado y hay que revisarlo. Se trata de una violencia verbal contra una mujer, se va a investigar que es lo que realmente ha ocurrido”, sentenció.

Cabe recordar que, legisladoras de todas las bancadas, con excepción de las integrantes de Perú Libre, también se pronunciaron en solidaridad con Patricia Chirinos mediante un comunicado.

En ese sentido, pidieron que la Comisión de Ética del Congreso actúe “frente a cualquier caso de agresión que involucre a los (as) congresistas y exhortamos a no pasar por alto los hechos narrados por la congresista Patricia Chirinos”.

No obstante, en una entrevista con este Diario, la parlamentaria Betssy Chávez (Perú Libre) aclaró que tomó conocimiento del documento una vez fue publicado en la cuenta de Twitter de Epicentro.TV, e indicó que no vio a tiempo la convocatoria para firmar el documento hecha a través de un grupo de WhatsApp, porque se encontraba fuera de Lima.

