JEE ordena que se identifique a trabajador que usó cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo ordenó la emisión de un informe complementario a la coordinadora de fiscalización adscrita a su entidad sobre el uso de una cámara del Congreso de la República para grabar y/o transmitir el mitin en el que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, anunció su cuarta candidatura presidencial. Este hecho ocurrió el 30 de octubre en Huanchaco, Trujillo.

Por medio de la resolución N°00113-2025-JEE-PCYO/JNE, el JEE de Pacasmayo consideró necesario “que se precise e identifique servidor público” del Parlamento “que utilizó la cámara institucional para filmar el evento político de la organización Fuerza Popular”. Agregaron que el equipo de grabación “es un buen público inventariado y destinado exclusivamente a actividades parlamentarias”.

El último lunes, El Comercio informó, de acuerdo a diferentes fuentes, que Daniel Luza Amesquita sería la persona que usó la cámara en el mitin fujimorista en el norte del país.

Luza Amesquita, según el portal de Transparencia del Parlamento, laboró hasta fines de octubre como técnico en la Oficina de Participación Ciudadana, entidad adscrita a la Primera Vicepresidencia del Congreso, que controla la bancada de Fuerza Popular, a través de Rospigliosi. Su salario ascendía a S/5,166 mensuales.

El JEE de Pacasmayo también dispuso que se identifique al alto funcionario del Parlamento que estuvo a cargo de la Oficialía Mayor cuando se retiró el equipo de la sede institucional.

Esto debido a que el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, indicó, en sus descargos, que él se encontraba se vacaciones cuando se dieron los hechos.

En el documento, también se deja constancia que el segundo miembro del JEE de Pacasmayo, Hernán Peet Urdanivia, no está de acuerdo con la nueva resolución, porque “está conforme con los informes de fiscalización ya emitidos”.

“La renuncia no extingue la responsabilidad”

En su primer informe, la coordinadora de fiscalización del JEE de Pacasmayo, Luz Chiroque Cruz, remarcó que, si bien el servidor público involucrado “en el uso indebido” de la cámara del Congreso presentó su carta de renuncia el 1 de noviembre último, esta dimisión “no extingue la responsabilidad administrativa ni penal derivada de los hechos ocurridos”.

También indicó que el comunicado emitido por la Oficialía Mayor del 2 noviembre pasado “no constituye un deslinde de responsabilidad respecto de otros funcionarios con deberes de vigilancia y control, como el oficial mayor y el presidente del Congreso”.

Por ello, Chiroque Cruz concluyó que la conducta del trabajador congresal que usó el equipo de grabación “podría configurar peculado por uso, situación que se enmarca en el artículo 387° del Código Penal”.

Y, además, que el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), en su calidad de máxima autoridad administrativa y jerárquica de la institución, “incurrió en responsabilidad funcional al no cautelar el uso adecuado de los bienes públicos bajo su custodia, acto que favoreció a la organización política Fuerza Popular”.

Añadió que su conducta “configuraría una infracción conforme al subnumeral 32.1.2, del numeral 32.1 del artículo 32° del Reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral”.

Rospigliosi solicitó archivo

El presidente del Congreso, a través de un escrito, solicitó el archivo del proceso sancionador en el JEE de Pacasmayo “por carecer de fundamento”.

Rospigliosi argumentó que el tipo infractor imputado- el subnumeral 32.1.2 del Reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral- exige “practicar actos” que favorezcan o perjudiquen a una organización o candidato. Agregó que en el expediente “no existe acreditación” de un acto de él en ese sentido.

“No se describe orden, autorización, instrucción, presencia, participación o consentimiento del presidente [del Congreso] en el uso de la cámara en el evento partidario”, subrayó.

Además, señaló que el artículo 32 del Reglamento del Congreso establece que el presidente de este poder del Estado tiene como función la dirección política e institucionales, pero no la gestión operativa ni la responsabilidad sobre los equipos, “rol que el propio reglamento atribuye al oficial mayor”.

El viaje a Trujillo

Fuentes de El Comercio refirieron que Luza Amesquita, el ahora ex trabajador del Congreso que usó la cámara de la institución en el mitin fujimorista, viajó, junto con Marco Pacheco- secretario de Comunicaciones e integrante del CEN de Fuerza Popular y precandidato a diputado por el fujimorismo en Lima- a Trujillo.

Pacheco es asesor II en la oficina de la congresista Rosangela Barbarán y percibe un salario de S/10,502.

Otras fuentes de este Diario señalaron que Pacheco fue la personas que coordinó la transmisión en redes sociales del lanzamiento de la cuarta postulación de Fujimori Higuchi a la Presidencia. Además, precisaron que él forma parte del equipo que ha trabajado con la excongresista el relanzamiento de su imagen en TikTok, a través de videos “lúdicos”, como en el que describió las actividades que realiza en el día, disfrazada de una bruja.

Hace unos días, El Comercio intentó comunicarse con Pacheco, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

Recientemente, en su cuenta de Facebook, el secretario de Comunicaciones de Fuerza Popular refirió estar listo para el reto que significa postula al Senado y calificó como su “maestra y mentora” a Fujimori Higuchi.

“Durante todos estos años me he preparado de la mano de mi maestra y mentora, Keiko Fujimori, quien me enseñó que los grandes cambios se logran con constancia y corazón y quien siempre me ha impulsado a asumir nuevos desafíos”, escribió.

Hasta el momento, Fuerza Popular, como partido y de manera institucional, no se ha pronunciado sobre el uso de una cámara del Congreso y los posibles responsables dentro de la agrupación.

Otras fuentes indicaron que Luza “es solo un técnico congresal que ha recibido órdenes” y que lo que falta determinar es quién le solicitó que viaje a Trujillo.

Agregaron que la Oficina de Participación Ciudadana actúa de manera independiente a la Primera Vicepresidencia del Parlamento.

La Oficina de Participación Ciudadana es dirigida, desde el 12 de setiembre último, por el abogado Edwin Lévano Gamarra, exprocurador del Congreso que, según denunció América Noticias, litigó a favor de los excongresistas Héctor Becerril, Javier Velásquez Quesquén y Marisol Espinoza en el Caso Los Wachiturros en el 2019, cuando aún estaba en el cargo.

Lévano, de acuerdo al ROP del JNE, se inscribió como militante fujimorista el 29 de setiembre último. Desde esa misma fecha también es el personero legal titular de la agrupación naranja.