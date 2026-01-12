El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó a Judith Laura Rojas para que asuma el cargo de congresista en reemplazo de Carlos Anderson, con el fin de completar el periodo legislativo 2021-2026.

A través de la Resolución N° 0004-2026-JNE, se dejó sin efecto la credencial otorgada a Anderson Ramírez como congresista de la República, con motivo de las Elecciones Generales del 2021.

Recordó que el pasado 5 de enero se declaró la vacancia del cargo de congresista de la República que ejercía Carlos Anderson tras su fallecimiento, ocurrido el 26 de diciembre de 2025.

Asimismo, mencionó que según el artículo 25 del reglamento del Congreso, en caso de muerte, o enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente para el ejercicio de sus funciones, o que haya sido inhabilitado o destituido en juicio político por infracción constitucional, o que haya sido condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso, el congresista será reemplazado por el accesitario.

Cabe indicar que la resolución fue publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y lleva las firmas de los integrantes del pleno del JNE.

Resolución del JNE. (Foto: El Peruano)

Como se recuerda, el pasado 26 de diciembre el Congreso de la República informó del fallecimiento del parlamentario Carlos Anderson a los 65 años. Las causas de su muerte se mantuvieron en reserva.

El congresista, quien era economista de profesión, empezó su vida política en el 2006, cuando postuló al Congreso con el partido Fuerza Perú, pero no alcanzó los votos requeridos.

En 2020, postuló a las Elecciones Parlamentarias del 2020, por Perú Patria Segura, pero tampoco resultó electo.

Luego, se presenta a las Elecciones Generales del 2021 con Podemos Perú y finalmente alcanza un escaño en el Congreso. Anderson antes de ser no agrupado había estado en las filas de Perú Moderno, pero renunció en agosto del 2025.