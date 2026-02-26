¿Cuáles son los ministerios que controla Alianza para el Progreso?

Denisse Miralles: ¿Quién es quién en el gabinete del presidente José María Balcázar?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó oficialmente a Raúl Espíritu Cavero para que asuma el cargo de congresista de la República, tras declararse la vacancia por el de Lucinda Vásquez Vela por fallecimiento.

Mediante la Resolución Nº 0384-2026-JNE, emitida el 24 de febrero de 2026, el organismo electoral dejó sin efecto la credencial otorgada a la parlamentaria de Perú Libre, quien representaba al distrito electoral de San Martín. La vacancia fue declarada por el Congreso luego de confirmarse su deceso.





En aplicación del artículo 25 del Reglamento del Congreso, que establece que ante la muerte de un legislador debe asumir el accesitario de la misma lista, el JNE determinó que corresponde convocar a Raúl Espíritu Cavero, quien obtuvo la segunda votación preferencial más alta de su partido en esa circunscripción durante las Elecciones Generales 2021.

Espíritu Cavero completará el periodo parlamentario 2021-2026, cuando reciba la credencial correspondiente. La resolución fue puesta en conocimiento del Congreso.